Обмеження на реекспорт: ОАЕ вступають у боротьбу проти постачання військових товарів до росії

16:13 10 листопада Київ, Україна

Об'єднані Арабські Емірати погодилися обмежити реекспорт у росію товарів подвійного призначення, які використовуються у військових цілях проти України.



Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.



За їхніми словами, Європейська комісія поінформувала послів ЄС щодо розвитку подій цього тижня. Джерела також повідомили, що Туреччина розглядає аналогічний захід.



Зазначається, що ці кроки стосуватимуться прямого реекспорту та означатимуть перемогу для союзників України, які намагаються перекрити потік військових товарів до росії.



Bloomberg раніше вже повідомляв, що ОАЕ розглядали можливість запровадження контролю експорту товарів до рф.



В останні місяці ЄС посилив зусилля щодо забезпечення дотримання торговельних санкцій, особливо зосередившись на стримуванні можливостей кремля отримати товари високого пріоритету, які використовуються у зброї, знайденій в Україні, або необхідні для її виробництва.



Офіційний представник ОАЕ повідомив Bloomberg, що вони обмежують експорт та реекспорт виявленої продукції подвійного використання у зоні конфлікту та мають законодавчу структуру експортного контролю, за допомогою якої вони постійно контролюють експорт продукції подвійного використання. Чиновник додав, що ОАЕ продовжують тісний діалог з міжнародними партнерами щодо війни в Україні та її наслідками для світової економіки.