Обмеження кількості іноземних студентів: Канада шукає шляхи вирішення житлової кризи

09:48 25 серпня Київ, Україна

Канада розглядає можливість першого в історії обмеження кількості іноземних студентів, намагаючись вирішити проблему доступності житла.



Про це пише ВВС.



Цього тижня міністр житлового будівництва Канади Шон Фрейзер висунув ідею обмежити кількість студентів, яких Канада приймає з-за кордону, щоб допомогти впоратися з завищеними витратами на житло в країні. Його зауваження пролунали у той момент, коли прем'єр-міністр Джастін Трюдо почав стикатися з критикою за нездатність розв'язати житлову кризу.



Реакція на зауваження Фрейзера була швидкою, ідея була розкритикована університетами, а також провінцією Квебек, яка заявляє, що відкине спроби обмежити іноземних студентів.



У 2022 році Канада прийняла рекордну кількість іноземних студентів - понад 800 000, що на 75% більше, ніж п'ять років тому. Після зауважень Фрейзера міністр імміграції Марк Міллер заявив, що Канада також перегляне свої імміграційні цілі, щоб побачити, чи це вплине на кризу житла.



Канада пообіцяла прийняти 1,5 мільйона нових іммігрантів до 2025 року, але постає питання про те, як приймати новоприбулих у такому темпі, якщо їх нема де розмістити. Експерти кажуть, що обмежене надходження нових мало допоможе вирішити проблему.