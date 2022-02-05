Офіційний Вашингтон схвалив продаж зброї Ізраїлю

20:23 17 травень Київ, Україна

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки схвалила продаж Ізраїлю високоточної зброї на суму 735 мільйонів доларів.

Про це йдеться в повідомленні The Washington Post з посиланням на джерела в американському Конгресі.

Уточнюється, що рішення було прийнято практично за тиждень до масованої атаки ХАМАС проти Ізраїльської держави.

«Конгрес був офіційно повідомлений про запропонований продаж 5 травня», - йдеться в повідомленні.

Основна частина запропонованої для продажу зброї - це комплекси Joint Direct Attack (JDAMS), які дають можливість для високоточних авіаударів, підкреслює видання.



Ізраїль, який раніше вже купував велику кількість JDAMS, заявив, що авіаудари по бойовиках в Секторі Гази повинні бути точними, щоб максимально уникнути жертв серед цивільних. При цьому ізраїльські сили звинувачують ХАМАС у використанні мирних жителів як живий щит.



