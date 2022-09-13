ОДКБ засудила збройні сутички на кордоні Вірменії та Азербайджану

"На кордоні Вірменії та Азербайджану відбулися бойові зіткнення із застосуванням важкого озброєння та БПЛА. Внаслідок чого є загиблі та поранені. Вважаємо застосування сили неприйнятним". Для врегулювання протиріч мають використовуватись виключно політико-дипломатичні методи та домовленості", - наголошується в заяві.