ОДКБ засудила збройні сутички на кордоні Вірменії та Азербайджану
16:45 13 вересня Київ, Україна
На прохання Єревана організація Договору про колективну безпеку працює над урегулюванням ситуації.
Про це повідомив 13 вересня секретаріат ОДКБ
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"На кордоні Вірменії та Азербайджану відбулися бойові зіткнення із застосуванням важкого озброєння та БПЛА. Внаслідок чого є загиблі та поранені. Вважаємо застосування сили неприйнятним". Для врегулювання протиріч мають використовуватись виключно політико-дипломатичні методи та домовленості", - наголошується в заяві.
У зв'язку із зверненням вірменської сторони до Ради колективної безпеки організації щодо надання допомоги, організовано роботу щодо задіяння механізмів ОДКБ для врегулювання ситуації.
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