ОДКБ засудила збройні сутички на кордоні Вірменії та Азербайджану

16:45 13 вересня Київ, Україна

На прохання Єревана організація Договору про колективну безпеку працює над урегулюванням ситуації.

 
Про це повідомив 13 вересня секретаріат ОДКБ.
 
"На кордоні Вірменії та Азербайджану відбулися бойові зіткнення із застосуванням важкого озброєння та БПЛА. Внаслідок чого є загиблі та поранені. Вважаємо застосування сили неприйнятним". Для врегулювання протиріч мають використовуватись виключно політико-дипломатичні методи та домовленості", - наголошується в заяві.
 
У зв'язку із зверненням вірменської сторони до Ради колективної безпеки організації щодо надання допомоги, організовано роботу щодо задіяння механізмів ОДКБ для врегулювання ситуації.