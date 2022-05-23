Один із засновників руху "Талібан" повернувся в Афганістан

14:30 18 серпня Киев, Украина

Співзасновник руху "Талібан" мулла Абдул Гані Барадар, після 20 років вигнання, 18 з яких він перебував в пакистанській в'язниці, повернувся до Афганістану.

Про це повідомляє Al Jazeera.



За даними видання, вночі він прилетів з Катару в Кандагар, який був духовним центром "Талібану" і їхньою столицею під час першого приходу до влади.



Барадар був заступником мулли Мохаммеда Омара, який був фактичним керівником Афганістану в 1996-2001 роках.



З 2010 по 2018 роки Барадар перебував у в'язниці в Пакистані.



Саме Барадар підписав угоду про виведення американських військових.