Очистити повітря від мікропластику здатні звичайні бджоли

Як повідомляється в журналі National Geographic, данські вчені в процесі вивчення поведінки бджіл помітили, що бджола має дивну можливість очищати повітря від забруднення пластиком. Комахи здатні накопичувати на своєму тілі крихітні частинки мікропластику.

"Бджоли утримують мікропластик, який збирають навмисно або зустрічають на своєму шляху. Частинки вони збирають на волоски, які стають електростатичними в польоті, таким чином, вони збирають все більше і більше мікропластику з повітря", - йдеться в релізі дослідників.

Зокрема, мова йде про 13 різновидів синтетичного полімеру.

Раніше вчені використовували бджіл як індикаторів забруднення повітря важкими металами, пестицидами та радіоактивними викидами.

Нагадаємо, раніше група вчених з Франції і Австралії прийшла до висновку, що бджоли здатні вирішувати прості математичні завдання.