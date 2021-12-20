Чергові затримання у Москві: заарештовані півтори сотні депутатів

14:07 13 березень Київ, Україна

Масові затримання в Росії стали невіддільною рисою правлячої влади. На будь-який найменший рух у бік демократії силові структури реагують терміновими арештами. За повідомленням Радіо Свобода, російські силовики затримали більшість учасників форуму Об'єднаних демократів - незалежних муніципальних депутатів, який проходив в Москві.

Відзначається, що серед затриманих - політики Ілля Яшин, Євген Ройзман, Юлія Галяміна, Володимир Кара-Мурза, Андрій Пивоваров, депутат Мосміськдуми Михайло Тимонов і інші.

За даними журналістів, співробітники поліції прийшли на форум, який проходив в московському готелі Ізмайлове, приблизно через 40 хвилин після його початку. Поліція повідомила, що всі учасники форуму - це близько 150 осіб з різних регіонів Росії - будуть затримані за підозрою в участі в заході, що проводиться небажаною організацією.

Очевидці повідомляють, що були затримані дійсно майже всі учасники форуму. Їх посадили в автозаки і повезли в різні ВВС Москви.

Затримано також журналіст Тимур Олевський, який вів форум як модератор.

Затримано ще кілька журналістів, які висвітлювали форум.

Форум проводився під егідою Об'єднаних демократів. Це проєкт, підтриманий рухом Відкрита Росія, який заснував Михайло Ходорковський. Засновники проєкту Об'єднані демократи позиціонують його як платформу для депутатів усіх рівнів для обміну досвідом і навичками.

Нагадаємо, в кінці січня на протестах в Росії затримали рекордну кількість людей. Загальна кількість затриманих в різних містах перевищила п'ять тисяч. Вони протестували проти затримання опозиціонера Олексія Навального.

Перед цим повідомлялося про затримання понад двох тисяч чоловік.