Чергові маневри: росія та білорусь розпочали підготовку до навчань "Щит Союзу-2023"

Наступного року збройні сили російської федерації та республіки білорусь проведуть спільні навчання "Щит Союзу-2023". Останні спільні навчання закінчилися вторгненням в Україну, в тому числі з території білорусі.
Про це повідомив міністр оборони республіки білорусь, генерал-лейтенант Віктор Хренін під час спільної Колегії міністерств оборони білорусі та росії.
Про це повідомив міністр оборони республіки білорусь, генерал-лейтенант Віктор Хренін під час спільної Колегії міністерств оборони білорусі та росії.
Він назвав ці навчання "головним заходом спільної підготовки органів військового управління та військ у наступному році".
Хренін не повідомив, на яких полігонах пройдуть навчання та які типи військ будуть залучені до навчань.
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