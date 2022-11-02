Чергові маневри: росія та білорусь розпочали підготовку до навчань "Щит Союзу-2023"

19:22 02 листопада Київ, Україна

Наступного року збройні сили російської федерації та республіки білорусь проведуть спільні навчання "Щит Союзу-2023". Останні спільні навчання закінчилися вторгненням в Україну, в тому числі з території білорусі.



Про це повідомив міністр оборони республіки білорусь, генерал-лейтенант Віктор Хренін під час спільної Колегії міністерств оборони білорусі та росії.

"Почато підготовку до проведення спільного оперативного навчання "Щит Союзу-2023", - повідомив міністр.

Він назвав ці навчання "головним заходом спільної підготовки органів військового управління та військ у наступному році".

"Продовжується вдосконалення об'єднаних військових систем. З цією метою наші органи військового управління проводять спільні заходи, обмінюються передовим досвідом, удосконалюють нормативну правову базу, проводять спільні тренування", - повідомив Хренін.

Хренін не повідомив, на яких полігонах пройдуть навчання та які типи військ будуть залучені до навчань.