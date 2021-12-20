Черговий шантаж Кремля: Молдова в екстреному порядку виділить кошти на погашення газового боргу

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр інфраструктури Молдови Андрій Спіну під час пресконференції 23 листопада.

Він повідомив, що рішення про виділення коштів уряд ухвалить на засіданні 25 листопада.

«Рішенням комісії з надзвичайних ситуацій з бюджету було виділено $1,7 млрд, з них $1,4 млрд буде виділено «Молдовагазу». Парламент Молдови у четвер схвалить рішення у фінальному читанні», - сказав Спіну.

Зазначимо, у «Газпромі» заявили, що припинять постачати газ в Молдови, якщо не отримую оплату протягом 48 годин. Після чого керівник «Молдовагазу» Вадим Чебан звернувся до уряду с проханням допомогти здійснити оплату газу за контрактом у розмірі близько 74 млн доларів США.