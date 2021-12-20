Черговий мітинг в Москві

У поліції міста Москви заявили про більш ніж ста затриманих мітингувальників в центрі міста. Співробітники правоохоронних органів російської столиці заявили про те, що затримання проводилися через порушення учасниками акцій встановлених законом правил.

У четвер, 15 липня, в центрі Москви відбувся мітинг проти чинного президента Російської Федерації Володимира Путіна, який шляхом внесення правок до Конституції країни може залишитися ще на протязі 16 років при владі. Відзначимо, що відповідні законодавчі зміни були узаконені на початку поточного місяця.

Після неузгодженої акції були затримані 139 осіб, а не 132, як повідомлялося раніше, заявили в столичному управлінні МВС. До адміністративної відповідальності було притягнуто 62 особи, їх звинувачують статтю 20.2. КоАП про порушення порядку проведення масового заходу.

Увечері в середу на Пушкінській площі прихильники кампанії "Ні!" Почали збирати підписи проти прийнятих поправок до Конституції. Вони в якийсь момент вирішили пройти з Пушкінської площі в бік Кольорового бульвару, поліція почала затримання. Деякі із затриманих провели у відділах поліції всю ніч.

Вранці всіх затриманих відпустили.

Демонстранти в знак протесту одягалися в маски з написом «ні». А також натовп активно підтримувала відставку президента, однак такі хвилювання не пройшли повз столичної поліції.