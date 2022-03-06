Чергова смертельна ДТП в Пакистані: загинули 8 осіб

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Пакистані , в провінції Хайбер-Пахтунхва водій пасажирського фургона не впорався з керуванням і злетів на швидкості в ущелину, загинули щонайменше вісім осіб, серед яких троє дітей.

Про це в неділю, 6 червня, повідомило агентство Xinhua з посиланням на владу регіону.



Відзначається, що транспортний засіб впав в ущелину в провінції Хайбер-Пахтунхва. Попередньо, причиною трагедії стала втрата водієм контролю над фургоном в момент подолання крутого повороту на перевищеній швидкості.



У ДТП загинули дві жінки, троє дітей і троє чоловіків. Ще троє пасажирів були травмовані, один з них знаходиться в критичному стані.



Глава провінції Махмуд Хан висловив співчуття сім'ям загиблих і розпорядився надати кращу медичну допомогу постраждалим.