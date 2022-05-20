Чергова страшилка: у Пентагоні не вірять у "диво-лазери" Путіна

Пентагон заявив, що не бачили жодних доказів використання росією лазерної зброї у війні з Україною і тим більше її ефективності, назвавши "диво-лазер" Росії черговою спробою залякування.

«Ми бачили деякі повідомлення про це в пресі, але не бачили нічого, що могло б це підтвердити», — сказав високопоставлений представник відомства на прес-конференції.

Відставний генерал-майор австралійської армії Мік Райан повідомив The Washington Post, що працездатність російських «чудо-лазерів» поки що під питанням. Він зазначив, що від початку військового конфлікту Москва не раз намагалася залякати Київ і Захід «своєю передбачуваною перевагою».

«Це досі не спрацювало. Ймовірно, це навряд чи подіє і з експериментальною лазерною системою, робота якої ще не доведена», - уточнив Райан.

Він додав, що якщо така зброя буде використана для засліплення українських солдатів, то це буде порушенням міжнародних конвенцій.



19 травня віце-прем'єр Юрій Борисов заявив про застосування російською армією суперсучасної лазерної зброї, яка дозволяє спалювати безпілотники за кілька секунд.

"Вчора було продемонстровано на відстані п'ять кілометрів, протягом семи секунд безпілотний засіб було спалено", - сказав чиновник.

За його словами, новий лазер «Задира» нібито майже готовий до серійного виробництва та за своїми якостями перевершує лазерні комплекси «Пересвіт», які заступили на дослідно-бойове чергування наприкінці 2018 року.. «Пересвіти» нібито здатні відбивати повітряні атаки, засліплювати та виводити з ладу розвідувальні супутники на орбітах до 1500 кілометрів.



Демонстрації застосування нових комплексів не було. Повідомлялося, що системи «Пересвіт» було випробувано російськими військовими в Сирії.