Чергова спроба Росії дискредитувати Грузію

19:22 09 вересень Київ, Україна

Глава Грузії Саломе Зурабішвілі обурена черговим випадом з боку Російської Федерації, з метою дискредитувати владу та викликати антизахідні настрої у грузинського народу.

«Обурлива чергова спроба російської сторони дискредитувати на міжнародному рівні відносини влади Грузії та стратегічних партнерів країни. Поширюючи неправдиву інформацію, російська сторона також намагається викликати у грузинського народу недовіру до влади, розпалити антизахідні настрої та викликати очікування помилкових погроз з боку друзів і сусідніх країн», - так 8 вересня прокоментувала президентка Грузії інформацію, напередодні поширену в російських ЗМІ щодо того, що нібито Грузія на прохання ЄС погодилася розмістити на своїй території табори для біженців з Близького Сходу.

У російських ЗМІ була також опублікована фотографія відповідного «листа», який віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Шинас нібито направив президентці Грузії Саломе Зурабішвілі. Президентка Грузії заявляє, що це так званий лист є фейком.