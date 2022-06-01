"Чергова демонстрація сили": в росії стартували навчання ядерних сил

Країна-агресор продовжує лякати світ ядерним кийком. Міністерство оборони росії заявило про проведення навчань ядерних сил.
У маневрах бере участь тейковська дивізія ракетних військ стратегічного призначення (РВСП), до них залучено близько 1000 військовослужбовців, задіяно понад 100 одиниць техніки, повідомило міністерство у середу, 1 червня.
За його даними, на маршрутах бойового патрулювання автономних пускових установок стратегічних комплексів "Ярс" здійснюються "інтенсивні маневрені дії".
Як зазначає "Інтерфакс", РВСП є головним компонентом російських стратегічних ядерних сил і призначені для ядерного стримування можливої агресії. Їхню основу складають комплекси "Ярс", здатні вражати цілі на дальності до 11 тисяч кілометрів. Вони оснащені головною частиною, що розділяється, з маневровими блоками індивідуального наведення.
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