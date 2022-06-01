"Чергова демонстрація сили": в росії стартували навчання ядерних сил

09:53 01 червня Київ, Україна

Країна-агресор продовжує лякати світ ядерним кийком. Міністерство оборони росії заявило про проведення навчань ядерних сил.

У маневрах бере участь тейковська дивізія ракетних військ стратегічного призначення (РВСП), до них залучено близько 1000 військовослужбовців, задіяно понад 100 одиниць техніки, повідомило міністерство у середу, 1 червня.

За його даними, на маршрутах бойового патрулювання автономних пускових установок стратегічних комплексів "Ярс" здійснюються "інтенсивні маневрені дії".

"Стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршів протяжністю до 100 км, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їхнього інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони", - зазначається далі.

Як зазначає "Інтерфакс", РВСП є головним компонентом російських стратегічних ядерних сил і призначені для ядерного стримування можливої агресії. Їхню основу складають комплекси "Ярс", здатні вражати цілі на дальності до 11 тисяч кілометрів. Вони оснащені головною частиною, що розділяється, з маневровими блоками індивідуального наведення.