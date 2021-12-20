Обов'язкова вакцинація дітей: ЄСПЛ став на бік влади Чехії

20:22 08 квітень Київ, Україна

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв рішення визнати законною вимогу про обов'язкову вакцинацію.

Вердикт був винесений за скаргою групи батьків проти влади Чехії.



Скарга була подана групою батьків, дітям яких через відсутність одного або декількох з обов'язкових в Чехії щеплень було відмовлено в доступі до школи чи дитячого садочка. Один із заявників був оштрафований місцевою владою за порушення закону.



Батьки стверджували, що такі рішення влади порушують статтю 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, в якій йдеться про право на повагу до приватного життя.



Однак Велика палата ЄСПЛ стала на бік влади Чехії.