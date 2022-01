Оголошено переможців кінопремії Оскар. Список

У ніч на 26 квітня журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оприлюднило переможців 93-ої церемонії кінопремії Оскар.Переможцем у найпрестижнішій категорії "Кращий фільм" стала стрічка "Земля кочівників". Творчий колектив фільму забрав відразу три "Оскара": на додаток до кращого фільму, ще й за "Кращу режисерську роботу" і "Кращу жіночу роль".Звання кращого актора заслужено отримав Ентоні Хопкінс, який виконав головну роль у фільмі "Батько".У той самий час "Оскар" за ролі другого плану отримали Деніел Калуя за "Іуда і Чорний Месія" і Юн Ю Чжун за "Мінарі".Кращим анімаційним повнометражним фільмом був визнаний "Душа", а кращою короткометражною анімацією - "Якщо щось трапиться, я тебе люблю".Технічні нагороди - "Кращий звук" і "Кращий монтаж" - очікувано дісталися "Звуку металу". У той самий час найкраща музика, на думку журі, була в анімаційній "Душі", а найкраща пісня - Fight for You Дернста Еміля II, H.E.R і Тіари Томас - в "Чорному Месії".Показово, що нинішній рекордсмен за кількістю номінацій "Манк", який висувався на здобуття премії в 10 категоріях, отримав лише дві статуетки ("Краща робота художника-постановника" і "Краща операторська робота").Кращий фільм: "Земля кочівників" (Френсіс Мак-Дорманд, Пітер Спірс, Ден Джанві, Хлої Чжао)Краща режисерська робота: Хлої Чжао ("Земля кочівників")Краща чоловіча роль: Ентоні Хопкінс ("Батько")Краща жіноча роль: Френсіс Мак-Дорманд ("Земля кочівників")Краща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя ("Юда і Чорний Месія")Краща жіноча роль другого плану: Юн Ю Чжун ("Мінарі")Кращий оригінальний сценарій: Емеральд Феннелл ("Перспективна дівчина")Кращий адаптований сценарій: Крістофер Хемптон, Флоріан Зеллер за однойменною п'єсою Зеллера ("Батько")Кращий анімаційний повнометражний фільм: "Душа"Кращий анімаційний короткометражний фільм: "Якщо щось трапиться, я тебе люблю"Кращий міжнародний художній фільм: "Ще по одній"Кращий документальний повнометражний фільм: "Мій учитель - восьминіг"Кращий документальний короткометражний фільм: "Колетт"Кращий ігровий короткометражний фільм: "Два віддалених незнайомці"Краща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс, Жен Батист ("Душа")Краща пісня до фільму: H.E.R, Дернст Еміль II, Тіара Томас - Fight for YouКращий звук: Ніколас Беккер, Хайме Бакшт, Мішель Куттоленк, Карлос Кортес, Філіп Блед ("Звук металу")Краща робота художника-постановника Дональд Грем Брет, Жан Паскаль ("Манк")Краща операторська робота: Ерік Мессершмидт ("Манк")Кращий грим і зачіски: Матік Енофф, Міа Ніл, Ларрі М.Черрі ("Ма Рейні: Мати блюзу")Дизайн костюмів: Енн Рот ("Ма Рейні: Мати блюзу")Кращий монтаж: Міккель Є.Г. Нільсен ("Звук металу")Кращі візуальні ефекти: Ендрю Джексон, Девід Лі, Ендрю Локлі, Скотт Фішер ("Тенет").Нинішня церемонія "Оскара" була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 і відбувалася одночасно в двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса і в знаменитому театрі "Долбі".