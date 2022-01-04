Оголошено переможців кінопремії Оскар. Список

У ніч на 26 квітня журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оприлюднило переможців 93-ої церемонії кінопремії Оскар.
Переможцем у найпрестижнішій категорії "Кращий фільм" стала стрічка "Земля кочівників". Творчий колектив фільму забрав відразу три "Оскара": на додаток до кращого фільму, ще й за "Кращу режисерську роботу" і "Кращу жіночу роль".
Звання кращого актора заслужено отримав Ентоні Хопкінс, який виконав головну роль у фільмі "Батько".
У той самий час "Оскар" за ролі другого плану отримали Деніел Калуя за "Іуда і Чорний Месія" і Юн Ю Чжун за "Мінарі".
Кращим анімаційним повнометражним фільмом був визнаний "Душа", а кращою короткометражною анімацією - "Якщо щось трапиться, я тебе люблю".
Технічні нагороди - "Кращий звук" і "Кращий монтаж" - очікувано дісталися "Звуку металу". У той самий час найкраща музика, на думку журі, була в анімаційній "Душі", а найкраща пісня - Fight for You Дернста Еміля II, H.E.R і Тіари Томас - в "Чорному Месії".
Показово, що нинішній рекордсмен за кількістю номінацій "Манк", який висувався на здобуття премії в 10 категоріях, отримав лише дві статуетки ("Краща робота художника-постановника" і "Краща операторська робота").
Загальний список номінацій і переможців:
Кращий фільм: "Земля кочівників" (Френсіс Мак-Дорманд, Пітер Спірс, Ден Джанві, Хлої Чжао)
Краща режисерська робота: Хлої Чжао ("Земля кочівників")
Краща чоловіча роль: Ентоні Хопкінс ("Батько")
Краща жіноча роль: Френсіс Мак-Дорманд ("Земля кочівників")
Краща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя ("Юда і Чорний Месія")
Краща жіноча роль другого плану: Юн Ю Чжун ("Мінарі")
Кращий оригінальний сценарій: Емеральд Феннелл ("Перспективна дівчина")
Кращий адаптований сценарій: Крістофер Хемптон, Флоріан Зеллер за однойменною п'єсою Зеллера ("Батько")
Кращий анімаційний повнометражний фільм: "Душа"
Кращий анімаційний короткометражний фільм: "Якщо щось трапиться, я тебе люблю"
Кращий міжнародний художній фільм: "Ще по одній"
Кращий документальний повнометражний фільм: "Мій учитель - восьминіг"
Кращий документальний короткометражний фільм: "Колетт"
Кращий ігровий короткометражний фільм: "Два віддалених незнайомці"
Краща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс, Жен Батист ("Душа")
Краща пісня до фільму: H.E.R, Дернст Еміль II, Тіара Томас - Fight for You
Кращий звук: Ніколас Беккер, Хайме Бакшт, Мішель Куттоленк, Карлос Кортес, Філіп Блед ("Звук металу")
Краща робота художника-постановника Дональд Грем Брет, Жан Паскаль ("Манк")
Краща операторська робота: Ерік Мессершмидт ("Манк")
Кращий грим і зачіски: Матік Енофф, Міа Ніл, Ларрі М.Черрі ("Ма Рейні: Мати блюзу")
Дизайн костюмів: Енн Рот ("Ма Рейні: Мати блюзу")
Кращий монтаж: Міккель Є.Г. Нільсен ("Звук металу")
Кращі візуальні ефекти: Ендрю Джексон, Девід Лі, Ендрю Локлі, Скотт Фішер ("Тенет").
Нинішня церемонія "Оскара" була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 і відбувалася одночасно в двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса і в знаменитому театрі "Долбі".
Переможцем у найпрестижнішій категорії "Кращий фільм" стала стрічка "Земля кочівників". Творчий колектив фільму забрав відразу три "Оскара": на додаток до кращого фільму, ще й за "Кращу режисерську роботу" і "Кращу жіночу роль".
Звання кращого актора заслужено отримав Ентоні Хопкінс, який виконав головну роль у фільмі "Батько".
У той самий час "Оскар" за ролі другого плану отримали Деніел Калуя за "Іуда і Чорний Месія" і Юн Ю Чжун за "Мінарі".
Кращим анімаційним повнометражним фільмом був визнаний "Душа", а кращою короткометражною анімацією - "Якщо щось трапиться, я тебе люблю".
Технічні нагороди - "Кращий звук" і "Кращий монтаж" - очікувано дісталися "Звуку металу". У той самий час найкраща музика, на думку журі, була в анімаційній "Душі", а найкраща пісня - Fight for You Дернста Еміля II, H.E.R і Тіари Томас - в "Чорному Месії".
Показово, що нинішній рекордсмен за кількістю номінацій "Манк", який висувався на здобуття премії в 10 категоріях, отримав лише дві статуетки ("Краща робота художника-постановника" і "Краща операторська робота").
Загальний список номінацій і переможців:
Кращий фільм: "Земля кочівників" (Френсіс Мак-Дорманд, Пітер Спірс, Ден Джанві, Хлої Чжао)
Краща режисерська робота: Хлої Чжао ("Земля кочівників")
Краща чоловіча роль: Ентоні Хопкінс ("Батько")
Краща жіноча роль: Френсіс Мак-Дорманд ("Земля кочівників")
Краща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя ("Юда і Чорний Месія")
Краща жіноча роль другого плану: Юн Ю Чжун ("Мінарі")
Кращий оригінальний сценарій: Емеральд Феннелл ("Перспективна дівчина")
Кращий адаптований сценарій: Крістофер Хемптон, Флоріан Зеллер за однойменною п'єсою Зеллера ("Батько")
Кращий анімаційний повнометражний фільм: "Душа"
Кращий анімаційний короткометражний фільм: "Якщо щось трапиться, я тебе люблю"
Кращий міжнародний художній фільм: "Ще по одній"
Кращий документальний повнометражний фільм: "Мій учитель - восьминіг"
Кращий документальний короткометражний фільм: "Колетт"
Кращий ігровий короткометражний фільм: "Два віддалених незнайомці"
Краща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс, Жен Батист ("Душа")
Краща пісня до фільму: H.E.R, Дернст Еміль II, Тіара Томас - Fight for You
Кращий звук: Ніколас Беккер, Хайме Бакшт, Мішель Куттоленк, Карлос Кортес, Філіп Блед ("Звук металу")
Краща робота художника-постановника Дональд Грем Брет, Жан Паскаль ("Манк")
Краща операторська робота: Ерік Мессершмидт ("Манк")
Кращий грим і зачіски: Матік Енофф, Міа Ніл, Ларрі М.Черрі ("Ма Рейні: Мати блюзу")
Дизайн костюмів: Енн Рот ("Ма Рейні: Мати блюзу")
Кращий монтаж: Міккель Є.Г. Нільсен ("Звук металу")
Кращі візуальні ефекти: Ендрю Джексон, Девід Лі, Ендрю Локлі, Скотт Фішер ("Тенет").
Нинішня церемонія "Оскара" була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 і відбувалася одночасно в двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса і в знаменитому театрі "Долбі".
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