Звинувачують у шпигунстві: у Польщі затримали російського хокеїста

У Польщі силами місцевого агентства внутрішньої безпеки було затримано російського хокеїста. Його звинувачують у шпигунстві на користь росії.
Про затримання росіянина на своїй сторінці у Twitter повідомив польський генпрокурор Збігнєв Зебро.
Ім'я спортсмена не розкривається.
Польська сторона стверджує, що росіянин виконував на польській території доручені спецслужбами росії завдання, серед іншого збирав інформацію про критичну інфраструктуру в кількох воєводствах.
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