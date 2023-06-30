Звинувачують у шпигунстві: у Польщі затримали російського хокеїста

10:59 30 червня Київ, Україна

У Польщі силами місцевого агентства внутрішньої безпеки було затримано російського хокеїста. Його звинувачують у шпигунстві на користь росії.

Про затримання росіянина на своїй сторінці у Twitter повідомив польський генпрокурор Збігнєв Зебро.

«Впіймано шпигуна, який діяв під виглядом спортсмена. Росіянин був гравцем клубу 1-ї ліги. Це вже 14 затриманий член розкритої нами шпигунської мережі», - написав генпрокурор.

Ім'я спортсмена не розкривається.

Польська сторона стверджує, що росіянин виконував на польській території доручені спецслужбами росії завдання, серед іншого збирав інформацію про критичну інфраструктуру в кількох воєводствах.