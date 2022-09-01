Обстріл Запорізької АЕС несе реальний ризик ядерної катастрофи, - МАГАТЕ

06:30 07 серпня Київ, Україна

У МАГАТЕ заявили про надзвичайну стурбованість обстрілом Запорізької АЕС, через що існує реальний ризик ядерної катастрофи. Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Я надзвичайно стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює дуже реальний ризик ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров'ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами", - заявив він.

Наголошується, що військові дії ставлять під загрозу безпеку ЗАЕС і є абсолютно неприйнятними – їх необхідно уникати за будь-яку ціну.

"Будь-яка військова активність, спрямована на об'єкт або з нього, буде рівносильна грі з вогнем з потенційно катастрофічними наслідками. Я рішуче та терміново закликаю всі сторони виявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об'єкту з його шістьма реакторами", - закликав Гроссі.

Глава МАГАТЕ заявив, що протягом чотирьох місяців готовий очолити місію експертів організації з безпеки та гарантій на ЗАЕС. За його словами, інспектори з гарантій МАГАТЕ могли б проводити важливі перевірки на станції, а також надати неупереджену та незалежну інформацію про стан об'єкта.

"Те, що ця життєво важлива місія ще не відбулася, не пов'язане з МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки що це не вдалося. Я не здамся. Я продовжуватиму наполягати - і знову наполягати - на тому, щоб ця місія МАГАТЕ нарешті відбулася. Але для цього потрібна буде співпраця, розуміння та сприяння як з боку України, так і росії", - сказав Гроссі.

Нагадаємо, що вчора російські агресори двічі обстріляли ЗАЕС. На станції відключився енергоблок №4. В Енергоатомі повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.

Президент Володимир Зеленський назвав такі дії росії терором і закликав запровадити санкції проти Росатому і всього атомного сектора росії.