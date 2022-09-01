Обстріл Запорізької АЕС несе реальний ризик ядерної катастрофи, - МАГАТЕ

У МАГАТЕ заявили про надзвичайну стурбованість обстрілом Запорізької АЕС, через що існує реальний ризик ядерної катастрофи. Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
Наголошується, що військові дії ставлять під загрозу безпеку ЗАЕС і є абсолютно неприйнятними – їх необхідно уникати за будь-яку ціну.
Глава МАГАТЕ заявив, що протягом чотирьох місяців готовий очолити місію експертів організації з безпеки та гарантій на ЗАЕС. За його словами, інспектори з гарантій МАГАТЕ могли б проводити важливі перевірки на станції, а також надати неупереджену та незалежну інформацію про стан об'єкта.
Нагадаємо, що вчора російські агресори двічі обстріляли ЗАЕС. На станції відключився енергоблок №4. В Енергоатомі повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.
Президент Володимир Зеленський назвав такі дії росії терором і закликав запровадити санкції проти Росатому і всього атомного сектора росії.
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