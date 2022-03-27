Обстріл університету в Кабулі. Загинули 19 осіб

16:18 02 листопада Київ, Україна

Під час навчального процесу найбільший університет Кабула , в Афганістані, зазнав нападу трьох невідомих. Бойовики відкрили вогонь по студентах і викладачах, загинули 19 осіб.

Про це повідомляє TOLOnews.



За повідомленням МВС, бойовики напали на Кабульський університет, один з найбільших вищих навчальних закладів Афганістану, близько 11:00 ранку за місцевим часом.



Троє нападників проникли на територію університету та рушили до будівлі юридичного факультету, який, мабуть, був їхньою основною метою, повідомили джерела в службі безпеки.



Збройні зіткнення між силами безпеки і бойовиками продовжувалися шість годин. Силовикам вдалося ліквідувати всіх трьох нападників.



За словами очевидців, нападники стріляли по студентах і викладачах. В університеті на той момент перебували сотні людей, багатьом вдалося втекти.



«Всі мої однокурсники були в крові. Вони були поранені. Мене сховали десь у класі. Я вижив, але 14 моїх однокурсників могли бути вбиті або поранені», - сказав очевидець.



У Міністерстві внутрішніх справ Афганістану заявили, що в результаті нападу 19 осіб загинули і 22 людини були поранені. Джерела TOLOnews повідомляють про 20 убитих і понад 40 поранених.