Обстріл університету в Кабулі. Загинули 19 осіб

Під час навчального процесу найбільший університет Кабула, в Афганістані, зазнав нападу трьох невідомих. Бойовики відкрили вогонь по студентах і викладачах, загинули 19 осіб.
Про це повідомляє TOLOnews.
За повідомленням МВС, бойовики напали на Кабульський університет, один з найбільших вищих навчальних закладів Афганістану, близько 11:00 ранку за місцевим часом.
Троє нападників проникли на територію університету та рушили до будівлі юридичного факультету, який, мабуть, був їхньою основною метою, повідомили джерела в службі безпеки.
Збройні зіткнення між силами безпеки і бойовиками продовжувалися шість годин. Силовикам вдалося ліквідувати всіх трьох нападників.
За словами очевидців, нападники стріляли по студентах і викладачах. В університеті на той момент перебували сотні людей, багатьом вдалося втекти.
«Всі мої однокурсники були в крові. Вони були поранені. Мене сховали десь у класі. Я вижив, але 14 моїх однокурсників могли бути вбиті або поранені», - сказав очевидець.
У Міністерстві внутрішніх справ Афганістану заявили, що в результаті нападу 19 осіб загинули і 22 людини були поранені. Джерела TOLOnews повідомляють про 20 убитих і понад 40 поранених.
За повідомленням МВС, бойовики напали на Кабульський університет, один з найбільших вищих навчальних закладів Афганістану, близько 11:00 ранку за місцевим часом.
Троє нападників проникли на територію університету та рушили до будівлі юридичного факультету, який, мабуть, був їхньою основною метою, повідомили джерела в службі безпеки.
Збройні зіткнення між силами безпеки і бойовиками продовжувалися шість годин. Силовикам вдалося ліквідувати всіх трьох нападників.
За словами очевидців, нападники стріляли по студентах і викладачах. В університеті на той момент перебували сотні людей, багатьом вдалося втекти.
«Всі мої однокурсники були в крові. Вони були поранені. Мене сховали десь у класі. Я вижив, але 14 моїх однокурсників могли бути вбиті або поранені», - сказав очевидець.
У Міністерстві внутрішніх справ Афганістану заявили, що в результаті нападу 19 осіб загинули і 22 людини були поранені. Джерела TOLOnews повідомляють про 20 убитих і понад 40 поранених.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі