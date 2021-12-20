Обстановка на польсько-білоруському кордоні: мігранти, лазери та стробоскопи

13:28 25 листопад Київ, Україна

Минулої доби кількість спроб мігрантами незаконно перетнути білорусько-польський кордон дещо збільшилася порівняно з попередніми днями. Про це повідомляє у Twitter Прикордонна служба Польщі.



Загалом упродовж 24 листопада таких спроб було зафіксовано 375. 56 іноземців винесли рішення про виїзд із Польщі. Ще двох мігрантів з Іраку було заарештовано за незаконне перетинання кордону.



На ділянці, що охороняється прикордонним загоном у Черемчі, група понад 200 людей намагалася ламати огорожу. У бік польських прикордонників кидали каміння та дерев'яні гілки, а білоруські військові засліплювали польських прикордонників за допомогою стробоскопів та лазерів.



У свою чергу, поліція Підляського воєводства повідомляє, що напередодні правоохоронці затримали трьох осіб, які допомагали мігрантам нелегально перетнути кордон. У населених пунктах Сейни, Єленка та Бєльськ Підляський затримано трьох кур'єрів, у тому числі двох громадян України та громадянина Швеції, які перевозили загалом 14 осіб.



Міноборони Польщі інформує, що до прикордонного району прибув естонський підрозділ інженерних військ, який допомагатиме відновлювати тимчасове загородження на кордоні, а також ремонтуватиме та будуватиме прикордонні дороги.



Нагадаємо, 24 листопада на кордоні України з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся». Вона координується Державною прикордонною службою та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.