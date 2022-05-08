ОБСЄ вирішила не відправляти своїх спостерігачів на вибори в РФ

Для ОБСЄ важлива можливість самостійно визначати необхідну кількість спостерігачів, а вимога влади РФ обмежити їхню кількість унеможливила повноцінний контроль за виборчим процесом.
Про це повідомляє пресслужба Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ).
БДІПЛ зазвичай самостійно визначає обсяг і формат спостереження для проведення оцінки виборів на підставі висновків, зроблених за підсумками аналізу потреб, який проводиться за кілька місяців до виборів. Місія з оцінки потреб, проведена в травні - червні 2021 року визнала за необхідне направити на майбутні парламентські вибори в Росії місію зі спостереження, що складається з 80 довгострокових і 420 короткострокових спостерігачів.
При цьому "ОБСЄ було дозволено направити лише малу частку від запланованої кількості спостерігачів, і це просто не дозволить нам виконати свою роботу з належною ретельністю та ефективністю", заявили в організації.
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