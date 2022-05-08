ОБСЄ вирішила не відправляти своїх спостерігачів на вибори в РФ

08:05 05 серпня Київ, Україна

Для ОБСЄ важлива можливість самостійно визначати необхідну кількість спостерігачів, а вимога влади РФ обмежити їхню кількість унеможливила повноцінний контроль за виборчим процесом.

Про це повідомляє пресслужба Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ).

"Здатність самостійно визначати кількість спостерігачів, необхідну нам для ефективного і достовірного спостереження (на виборах), має важливе значення... Наполегливі вимоги російської влади обмежити кількість спостерігачів, яких ми могли б направити... на жаль, зробили сучасний етап неминучим", - заявив директор БДІПЛ Маттео Мекаччі.

"Ми надзвичайно шкодуємо про те, що наше спостереження за майбутніми виборами в Росії не буде можливим", - додав Мекаччі.

БДІПЛ зазвичай самостійно визначає обсяг і формат спостереження для проведення оцінки виборів на підставі висновків, зроблених за підсумками аналізу потреб, який проводиться за кілька місяців до виборів. Місія з оцінки потреб, проведена в травні - червні 2021 року визнала за необхідне направити на майбутні парламентські вибори в Росії місію зі спостереження, що складається з 80 довгострокових і 420 короткострокових спостерігачів.

"Обидва інститути були запрошені для спостереження за виборами, призначеними на 17-19 вересня, однак згодом допустиму кількість спостерігачів від цих інститутів було обмежено до 50 і 10 осіб відповідно. В обґрунтування таких обмежень російська влада послалася на санітарно-епідеміологічну ситуацію в Російській Федерації", - пояснили в бюро.

При цьому "ОБСЄ було дозволено направити лише малу частку від запланованої кількості спостерігачів, і це просто не дозволить нам виконати свою роботу з належною ретельністю та ефективністю", заявили в організації.