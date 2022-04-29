ОБСЄ оголосила про закриття місії в Україні

07:06 29 квітня Київ, Україна

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) негайно розпочинає закриття Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Про це повідомляється на сайті організації у четвер, 28 квітня.



Про таке рішення оголосили чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар організації Хельга Марія Шмід.

"Це непросте рішення. Ми вивчили всі можливі варіанти шляхом політичного діалогу з державами-учасницями, щоб домогтися продовження мандату Спеціальної моніторингової місії, але позиція Російської Федерації не залишила нам іншого вибору, окрім як зробити кроки щодо закриття Місії", - прокоментував заяву польський міністр.

При цьому Рау зазначив, що ОБСЄ прагнутиме продовжувати свою діяльність у країні відповідно до існуючих зобов'язань у рамках мандату.



У свою чергу Шмід наголосила, що протягом останніх восьми років місія відігравала життєво важливу роль в Україні, та наголосила, що ОБСЄ зробить усе можливе, щоб звільнити членів місії з російського полону.



Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що нинішні міжнародні інститути безпеки виявилися безсилими запобігти війні Росії проти України. У зв'язку з цим ООН та ОБСЄ слід замінити на більш ефективні організації.