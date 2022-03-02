Звернення Генерального секретаря ГУАМ Алтая Ефендієва до громадян Росії

Сьогодні, 2 березня, перебуваючи у Києві, Генеральний секретар Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ Алтай Ефендієв звернувся до всіх громадян Росії.

Звернення до громадян та народів Російської Федерації

Я звертаюся до вас із обложеного Києва, із серця міста – площі Майдан. Сьогодні 27 лютого, 4 день війни, розв'язаної керівництвом вашої країни проти України. Пишу під звуки сирен, вибухів ракет та снарядів, залпів гармат, спорадичних автоматних черг та хлопків великокаліберної стрілецької зброї. Звертаюся в надії знайти розуміння і спонукати вас до негайних дій, щоб зупинити це безумство. Ця злочинна авантюра не має під собою жодного раціонального, розумного обґрунтування та виправдання! Щодня забирає життя безневинних людей, калічить долі вцілілих, приносить руйнування в міста та села, у душі та серця українців і не лише.

Припинити цей кошмар повинні передусім ви як громадяни країни агресора. Ви повинні перекласти відповідальність на себе і зробити це негайно, поки не пізно.

Вчора, у поривах гніву та відчаю від того, що відбувається, я спробував індивідуально звернутися до громадян РФ і закликати їх до масових антивоєнних акцій.. Серед них були мої друзі та знайомі.

Шок від реакції на моє звернення і від почутого впали в ще більший гнів і відчай, стан безнадійності. Усвідомлюючи можливу безуспішність і цієї спроби, тим не менш, я ще раз вирішив звернутися, щоб потім не мучився за бездіяльність. Цього разу привселюдно, якщо вийде, використовуючи російські медійні платформи.

З жалем і жалем я зізнаюся вам, що був вражений ступенем вашої загальної заляканості, відірваності від реалій у сприйнятті та оцінках того, що відбувається у вас під носом, у сусідній країні та з спорідненим вам народом. Не знаю, чи може виправдовуватися і займатися самообманом – просто зручніше для вас. Проте те, що відбувається, не звільняє вас від відповідальності. Це велика частка вашої провини.

Хочу допомогти вам поглянути на ситуацію очима неупередженого та щирого доброзичливця, як вона бачиться не з Росії.

Відразу зазначу, я – не українець і не російська. Так склалося, що складною та трагічною історією нашої колишньої спільної країни, я пов'язаний тісними спорідненими узами з російськими, і не менш тісними життєвими та людськими узами з українцями. Національність у цьому випадку для мене не має значення. Я однаково люблю і росіян і українців. Мені 64 роки, я родом з Баку, і просякнутий особливим духом цього багатонаціонального міста, я в житті та професійній діяльності займався і продовжую займатися розвитком відносин, налагодженням взаєморозуміння та співпраці між країнами та народами. Цією ремаркою хочу підкреслити свою неупередженість в оцінці того, що відбувається. Керує мною лише бажання та відповідальність зробити все, що в моїх силах, щоб зупинити ескалююче божевілля.

Хочу почати з неприйнятності наративу, яким ваш керівник намагається обґрунтувати та виправдати цю «спеціальну військову операцію», а по суті – війну з поглинання та знищення країни та народу. Серед цілей «операції» називаються денацизація, викорінення фашизму, запобігання геноциду російськомовного населення України та напади на РФ, демілітаризація, довершення декомунізації, звільнення від бандерівців та наркоманів та інше марення.

Зізнаюся, був шокований від почутого з вуст вашого керівника. Все це, м'яко кажучи, немає нічого спільного з реальністю і віддає фальшю.

Я живу та працюю в Україні ось уже 6 років. Я об'їздив майже всю країну, відвідав багато її куточків, знайшов багато друзів. Покохав та вивчив українську мову. І чим більше я тут, тим більше я закохаюся в Україну. Причому така думка і багатьох іноземців, кого я знаю, хто тут живе і працює.

Українці – відкриті, дружелюбні, щедрі та миролюбні люди. А, головне - горді та волелюбні. Люди будь-якої національності та віросповідання живуть тут у повній гармонії, злагоді та взаємоповазі. Спілкуються вільно будь-якою мовою, в т.ч. російською. На цьому ґрунті немає, та й не можуть виникати ненависть, нацизм, дискримінація.

Громадяни РФ,

Все, що стосується України, вам ваше керівництво і вся пропагандистська машина, що його обслуговує, цинічно і злочинно брешуть. Я не боюся взяти на себе відповідальність за це твердження. Не вірте тому, що вони кажуть. Вас свідомо зомбують тільки з метою виправдання злочинних авантюр ваших керівників, які не служать інтересам Росії.

У стані крайньої емоційної напруги та обмеженості часу, дозвольте поділитися своїми міркуваннями, чому я так думаю.

Вихідним у розумінні дій вашого керівника є його оцінка розпаду СРСР як найбільшої трагедії ХХ ст. Вся подальша політика спрямована на виправлення цієї трагедії. Заява керівника, зізнаюся, дуже претензійна, але для мене, та й дуже багатьох із колишнього СРСР, нічим не обґрунтована. Стверджую це як людина, яка вийшла з тієї країни і прожила там понад 30 років. Збереглося, звичайно, багато що нас об'єднує, але бажання до повернення категорично немає. Апеляція до великого минулого, непомірно роздувається величі, на мій погляд, теж не має жодних підстав. Моя сім'я та мільйони інших сімей, що пройшли горнила радянізації, це дуже добре знають. Запевняю, що більшість розсудливих людей, що вийшли з СРСР, особливо ті, хто проживає в нових незалежних національних республіках, не сприймають це як величезну трагедію ХХ ст. Навпаки, розв'язання війни з метою реалізації ідеї вашого керівника ведуть усіх нас до величезної можливої трагедії ХХІ ст.

Об'єднання територій, що колись належали Російській імперії, а потім СРСР, возз'єднання всього цього в новому форматі подається як основна місія керівника. Як бачимо, ця нав'язлива ідея стала дуже небезпечно виявлятися.

Схоже, всі спроби об'єднати наші країни в рамках регіональних організацій, таких як СНД, ЄВРАЗЕС, ОДКБ та ін., які б міцно «пов'язали» колишні республіки на основі спільного минулого, не гарантують йому бажаного результату в довгостроковій перспективі.

Розпад СРСР (зауважте, добровільний, за участю РФ) створив нові реалії, насамперед, у вигляді появи нових незалежних держав на основі колишніх союзних республік, і ці геополітичні реалії визнані всім світом, у т.ч. та Росією. Реалізувалися вікові сподівання народів відновлення, або здобуття своєї незалежності. І від цього нікуди не втекти, ніхто з колишніх республік не поступиться своїм суверенітетом та незалежністю.

Тому зовні це виглядає так, що зараз керівництво РФ знаходиться в швидкому пошуку нової ідеологічної доктрини, яка б гарантувала вічне домінування російської над іншим. Серед інших у цей час активно просувається, я сказав би, нав'язується, ідея т.зв. «російського світу» у його різних інтерпретаціях. Відомі посилання, не без натяку, на межі Російської імперії в різні періоди та «подаровані» російські землі.

У цьому контексті зовсім абсурдно звучить заперечення існування української нації, і що «Україна імені В.І. Леніна» була створена штучно більшовиками. Такі заяви не передбачають добровільне об'єднання.

Не кажучи вже про те, що таке ставлення до сусіднього та спорідненого народу виглядає не лише неетичним, а й підривають правопорядок та устрій нової Європи, який також визнаний усім світовим співтовариством, у т.ч.. та РФ.

Нинішні спроби насильно та прискорено об'єднати «єдиний слов'янський народ» в одну державу і пояснюють підпорядкування Білорусі, яка мало не вислизнула в результаті останніх виборів, і розв'язання війни проти України. Наголошу насильно, оскільки ніхто з цих народів цього не хоче, але опір чинять по-різному. Поспіх і темпи насильницького поглинання держав і народів пояснюються чинниками часу, пов'язаними з політичними циклами до, віком керівника та ін.

У контексті такого розуміння дрейф України від РФ у бік інтеграції в демократичний європейський простір та його остаточний відхід, на мій погляд, і розглядається як загроза існуванню РФ. Адже Україна завжди була однією з несучих основ російських імперій, забезпечуючи її існування та розвиток.

А враховуючи демографічну динаміку в РФ і слов'янський компонент населення, що в'яне, об'єднання РФ, Білорусі та України бачиться як порятунок. При цьому частка інших народів населяючих РФ зростатиме з усіма наслідками, що звідси випливають. Тому конструкція «російського світу», яка гарантувала б збереження імперії, без України приречена. Остаточний та безповоротний відхід України може прискорити процес розпаду РФ у її нинішній імперській формі. Інший ідеологічної конструкції створює рівні умови всім народів РФ придумати що неспроможні, чи хочуть.

У цьому, як мені здається, і криється основна проблема того, що відбувається. За формою прояву це виглядає як агонія. Всі проблеми, на мій погляд, випливають із цієї жорсткої конструкції «російського світу», яка не має під собою раціонального обґрунтування, і відірвана від реалій. Насильницькі об'єднання не є життєздатними!

А пасажі про загрози від розширення НАТО на схід та розміщення суперсучасного ударного озброєння в Україні виглядають надмірно натягнутими та служать лише ширмою. Адже цю ідею-страшилку можна легко нав'язати росіянам у виправдання занепокоєння за майбутнє Росії.

РФ об'єктивно є заручницею своєї географії та величезних масштабів. Історично величезні території доводилося і зараз доводиться утримувати силою, величезним репресивним апаратом та жорстко централізованою системою управління. За нинішньої динаміки розвитку у світі, рівня глобалізації, інтеграції та взаємозалежності, така модель не витримає конкуренції та приречена на деградацію. Поки що допомагають лише багаті природні ресурси.

Драматизм того, що відбувається, потрібно сприймати як природний історичний, водночас, дуже болісний процес.

Потрібні гнучкі форми, сучасні ідеї устрою держави та управління країною, що створюють умови для розкриття творчих можливостей та розвитку кожного громадянина. Упевнений, за такого підходу у РФ розкриється і реалізується величезний потенціал. У такому підході мені бачиться вирішення проблеми РФ. Лише за демократичної моделі управління та розвитку Росія знову зможе стати привабливою і привабливою силою для всіх народів, що її населяють, і її сусідів.

Я вважав своїм громадянським і людським обов'язком запропонувати вам інше бачення і розуміння того, що відбувається, може бути в не звичному для вас ключі. На тлі того, що відбувається, мені варто було зусиль бути максимально витриманим і коректним. Я рухаємо щирим бажанням допомогти розрядці протистояння, яке, судячи з рівня накалу, загрожує перерости в щось трагічне та непоправне.

Тому звертаючись до вас, ще раз закликаю взяти відповідальність за країну, за її майбутнє, за майбутнє регіону та й усього світу у свої руки і виступити з вимогою негайно зупинити цю війну. Запевняю вас, всі сусідні народи хочуть жити з вами у світі, дружбі, злагоді, взаєморозумінні, взаємовигідному співробітництві, в умовах стабільності та передбачуваності. Підпорядкування одних народів волі інших шляхом війн, розв'язання конфліктів, загроз застосування сили, ядерного шантажу, інформаційних маніпуляцій – шлях до прірви. Це не завоює вам пошани. Від цього треба раз і назавжди відмовитись.

Настав момент істини і необхідно діяти без зволікання. Будьте рішучими, не бійтеся поліції, їх кийків та інших прийомів залякування. Йдеться про наше загальне виживання! На карту поставлено дуже багато, і відсиджуватися на домашньому дивані, посилаючись на режим рівнозначно моральному злочину.

Якщо у вас збереглася здатність до емпатії, увійдіть у становище людей тут і зараз в Україні, коли вони незалежно від статі та віку готові беззбройними йти на танк, під кулі, аби не бути зламаними та не підкорятися.

Не будучи українцем, я готовий стати поруч із ними без зброї, або коктейлю Молотова, щоб не допустити кровопролиття та братовбивчої війни, щоб відстояти право народів на вільний вибір.

Ми підійшли до дуже небезпечної межі. Коли ваш керівник заявляє, що «нам не потрібна така Росія», яка не вписується в його надуману конструкцію і він готовий вирушить до «райу», а всіх інших залучити за собою в «пекло», стає страшно. Звичайно, виникає питання, невже він дійсно представляє ваші інтереси.. Невже ви думаєте також, хочете цю війну, та й інші війни, розв'язані РФ на просторі колишнього СРСР. Невже ви не хочете жити у мирі та злагоді з усіма.

Як ще раз показує історія, велич народу не визначаються розмірами країни, військовою міццю, і навіть не внеском її представників у світову культуру та науку. Велич народу визначається його здатністю брати на себе відповідальність за долю країни та світу у найкритичніші моменти. Зараз ми усі в такому моменті. Українці об'єдналися як великий народ, аби відстояти свою свободу та незалежність. А чого ви хочете? За що воюють та помирають тут ваші громадяни? Ви перетворюєте ваших братів і сестер на своїх заклятих ворогів!

У цій ситуації у вас є лише два виходи. Або ви змушуєте керівництво вашої країни негайно зупинити війну, вивести війська, перевести спілкування та вирішення питань у цивілізоване русло.

Або жити з ганьбою, тавром загальної зневаги та прокляття і в стані ізгоя. Вибір за вами.

Щиро бажаю вам удачі та всім нам мирного неба!

Алтай Ефендієв

Генеральний секретар ГУАМ