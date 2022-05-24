Звертаючись до народу, Гані заявив, що "поїхав в одній сорочці, взяв кілька книг"

07:02 19 серпня Киев, Украина

У Facebook з'явилося відеозвернення Ашрафа Гані до афганського народу. У ньому президент Афганістану Ашраф Гані розповів, що з країни його в примусовому порядку вивезла служба безпеки. Те, що він вивіз величезні суми грошей, Гані відкинув.

"Мене звинувачують в тому, що я забрав з собою гроші. Але це все брехня, я поїхав з країни в одній сорочці, тюрбані і туфлях і зміг взяти лише кілька книг в одній сумці", - стверджує Гані.

Президент підтвердив, що знаходиться в ОАЕ. Він проводить консультації про повернення в Афганістан.

"Перед тим, як покинути країну, я працював з талібами, щоб знайти делегацію для переговорів по створенню умов для мирної передачі влади і забезпечення безпеки Кабула", - заявив Гані.

Він також додав, що сподівається на те, що в Афганістані незабаром настануть мир і стабільність.

Про те, що президент Афганістану покинув країну, стало відомо 15 серпня. Він виїхав у супроводі керівника своєї адміністрації Фазла Махмуд Фазлі і радника з нацбезпеки Хамдулли Мухіба.

У середу, 18 серпня, стало відомо, що він знаходиться в ОАЕ, де його госпіталізували через погіршення здоров'я.

Також 18 серпня посол Афганістану в Таджикистані Мухаммад Зохір Агбар звинуватив Гані в крадіжці великої суми з бюджету. Нібито глава держави вкрав 169 млн доларів. Агбар також заявив, що звернеться до Інтерполу із запитом про арешт Ашрафа Гані для того, щоб його доставили до міжнародного суду.