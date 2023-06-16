Загострення у Косові: постраждали близько 25 миротворців НАТО

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На півночі частково визнаного Косова 29 травня відбулися сутички між поліцією та сербським населенням регіону. Внаслідок зіткнень постраждали близько 25 миротворців НАТО KFOR (у тому числі 11 італійців), які відповідають за забезпечення стабільності в регіоні.

⚡️ #BREAKING NATO confirms that 25 “NATO peacekeepers” injured in clashes in northern Kosovo — statement pic.twitter.com/M6EDDN0X6P — War Monitor (@WarMonitors) May 29, 2023

Про це повідомляє Reuters.

Причиною зіткнень, що розпочалися минулого тижня, стала відмова місцевих сербів брати участь у квітні в регіональних виборах та визнавати їхні результати, внаслідок яких міста на півночі Косова, переважно населені сербами, очолили етнічні албанці.

"За словами свідків, у Звечані, одному з міст, косовська поліція, укомплектована етнічними албанцями, розсіяла сльозогінний газ, щоб відбитися від натовпу сербів, що прорвали барикаду безпеки, і намагалися проникнути в будівлю муніципалітету", - йдеться в повідомленні.

Видання пише, що при цьому сербські протестувальники у Звечані застосували сльозогінний газ та світло-шумові гранати проти солдатів НАТО. Також вони розмалювали їхні машини літерами "Z", якими маркують свою техніку російські військові з початку повномасштабного вторгнення в Україну.



При цьому в місті Лепосавичі, розташованому неподалік кордону з Сербією, американські миротворчі війська в спорядженні для заворушень розмістили колючий дріт навколо ратуші, щоб захистити її від сотень розгніваних сербів.

Командувач місією НАТО генерал-майор Анджело Мікеле Рістучча, який особисто стежить за розвитком ситуації в Косові, заявив, що невиправдані удари по підрозділах KFOR неприйнятні, і вони продовжать неупереджено виконувати свій мандат.

Голова Ради міністрів Італії Джорджія Мелоні засудила атаки проти місії НАТО.

"Я висловлюю найрішучіший засуд атаки, що мала місце проти місії KFOR, в якій також брали участь солдати з інших країн. Те, що відбувається, абсолютно неприйнятне і безвідповідальне. Ми не терпітимемо подальших атак. Прихильність італійського уряду миру та стабільності на Західних Балканах максимальна, і ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками", - сказала Мелоні.

Після зіткнень президент Сербії Олександр Вучич звернувся із посланням до народу.

У НАТО засудили насильство під час зіткнень на півночі частково визнаного Косова.

"НАТО рішуче засуджує неспровоковані напади на військовослужбовців KFOR на півночі Косова, внаслідок яких кілька з них отримали поранення. Такі напади абсолютно неприйнятні. Насильство має бути негайно припинено", – йдеться у заяві.

У НАТО закликали всі сторони утримуватись від дій, які ще більше розпалюють напруженість, і вступити в діалог.

"KFOR вживатимуть усіх необхідних заходів для підтримки безпечного та захищеного середовища та продовжуватимуть діяти неупереджено, відповідно до свого мандату, визначеного Резолюцією Ради Безпеки ООН 1244 від 1999 року" – йдеться у заяві.

У свою чергу Вучич розкритикував дії косовської поліції та особливо миротворчих сил ООН під керівництвом НАТО (KFOR) та звернувся до представників "Великої п'ятірки" – США, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії – з проханням провести засідання через загострення ситуації в Косові. Він має намір попросити ці країни "розуміти своїх дітей".