Оборонні компанії Іспанії та Німеччини приступають до спільної розробки систем перехоплення гіперзвукової зброї

07:58 07 вересня Київ, Україна

Оборонні компанії Іспанії Sener Aerospacial Sociedad Anonima та ФРН Diehl Defence приступають до спільної розробки систем перехоплення гіперзвукової зброї. Проєкт під назвою European Hypersonic Defense Interceptor (EU HYDEF) коштуватиме європейським країнам 110 млн євро. Роботи вестимуться під егідою Європейського оборонного фонду.



Іспанці координуватимуть проєкт, а німецька компанія здійснюватиме спільне технічне керівництво. Компанії вже мають спільний досвід роботи над німецькою ППО IRIS-T.

"Мета - створити європейський перехоплювач проти загроз на період 2035 року і далі", - пише видання з посиланням на документи ЄС.

Реалізація програми розрахована на 1,5 року. Новий розроблений перехоплювач планують інтегрувати до систем ППО, отримавши можливість протидіяти таким повітряним засобам ураження, як гіперзвукова зброя та балістичні ракети.



Європейська комісія оголосила у липні про плани виділити близько 1,2 млрд євро для 61 проєкту з досліджень та розвитку в галузі оборони.



19 березня 2022 року міноборони росії вперше повідомило про застосування гіперзвукової зброї під час війни в Україні. Тоді, за даними російських військових, авіаційним ракетним комплексом «Кинжал» із гіперзвуковими аеробалістичними ракетами було знищено підземний склад боєприпасів в Івано-Франківській області.



Вже в серпні 2022 року троє російських винищувачів МіГ-31 перекинули на авіабазу Чкаловськ у Калінінградській області. Міністерство оборони заявило, що літаки, які оснащені гіперзвуковими ракетами «Кинжал», з'явилися в регіоні в рамках «додаткових заходів стратегічного характеру».



При цьому більше половини російських «високоточних» крилатих ракет в Україні не спрацьовують, зазначали дані розвідки США. Крім того, тепер російська армія може мати труднощі при виробництві «Кинжалів» та ще 800 зразків техніки, в якій є деталі іноземного виробництва.