Оборона Ізраїлю: Залізний купол рятує Ізраїль від ракет Сектора Гази

10:35 12 травень Київ, Україна

Військові сили Ізраїлю запобігли потраплянню в повітряний простір своєї держави безпілотника, який летів з боку Сектора Гази.



Про це пише Сьомий канал.

"Бійці ППО тільки що збили БПЛА, який вторгся в повітряний простір Ізраїлю з боку Сектора Гази", - повідомив представник армії оборони Ізраїлю.

Times of Israel повідомляє з посиланням на ізраїльську армію оборони, що по території країни було випущено не менше 1050 ракет і снарядів.



Представник пресслужби армії Хідаят Зільберман відзначив, що система ППО Залізний купол перехоплює 85-90% снарядів, ще 200 снарядів, за його словами, впали на території самого Сектора Гази.



У відповідь Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по 500 цілях у Секторі Гази - знищені члени угруповання ХАМАС, склади зі зброєю та об'єкти інфраструктури.