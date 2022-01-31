Оборона Ізраїлю: Залізний купол рятує Ізраїль від ракет Сектора Гази

Військові сили Ізраїлю запобігли потраплянню в повітряний простір своєї держави безпілотника, який летів з боку Сектора Гази.
Про це пише Сьомий канал.
Про це пише Сьомий канал.
Times of Israel повідомляє з посиланням на ізраїльську армію оборони, що по території країни було випущено не менше 1050 ракет і снарядів.
Представник пресслужби армії Хідаят Зільберман відзначив, що система ППО Залізний купол перехоплює 85-90% снарядів, ще 200 снарядів, за його словами, впали на території самого Сектора Гази.
У відповідь Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по 500 цілях у Секторі Гази - знищені члени угруповання ХАМАС, склади зі зброєю та об'єкти інфраструктури.
Представник пресслужби армії Хідаят Зільберман відзначив, що система ППО Залізний купол перехоплює 85-90% снарядів, ще 200 снарядів, за його словами, впали на території самого Сектора Гази.
У відповідь Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по 500 цілях у Секторі Гази - знищені члени угруповання ХАМАС, склади зі зброєю та об'єкти інфраструктури.
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