Обіцяють не вбивати: Netflix запустить реаліті-шоу «Гра у кальмара»

11:58 15 червня Київ, Україна

Корейський драматичний серіал-антиутопія – найбільший серіал за всю історію Netflix – перетворюється на серію реаліті-шоу, повідомляє Deadline.

У реаліті-шоу під назвою Squid Game: The Challenge ("Гра в кальмара: Випробування"), як і в оригінальному корейському серіалі, змагатимуться 456 гравців. Вони візьмуть участь у змаганнях, натхнених першоджерелом, але організатори збираються запровадити і нові випробування, яких у ньому не було.

Переможець отримає приз у розмірі 4,56 млн доларів – найбільший грошовий приз для реаліті-шоу. При цьому учасників, що програли, обіцяють не вбивати, на відміну від серіалу.

Дата старту проєкту наразі невідома. Наразі Netflix проводить кастинг охочих взяти участь у реаліті-шоу. Подати заявку можуть люди з усього світу, єдина умова — гарне володіння розмовною англійською мовою, аби розуміти правила гри.



Перший сезон корейського серіалу "Гра в кальмара" вийшов 17 вересня 2021 року. Він розповідає про групу людей із величезними грошовими боргами, що погодилися взяти участь у випробуваннях, пов'язаних із дитячими іграми. На переможця чекає великий грошовий приз, а тих, хто програв, — смерть. Серіал став одним із рекордсменів за кількістю переглядів серед проєктів Netflix.



Тим часом Хван Дон Хек, творець «Гри у кальмара», працює над другим сезоном серіалу. Його планують випустити у 2023 році.