Об'єднані Арабські Емірати звинуватили голову дипломатії ЄС Борреля у расизмі

"Садівники повинні дбати про сад, але вони не будуть захищати сад, будуючи стіни. Хороший маленький сад, оточений високими стінами, щоб запобігти проникненню джунглів, не буде вирішенням проблеми. Тому що джунглі мають велику здатність до зростання, і стіна ніколи не буде достатньо високою", - сказав голова дипломатії.