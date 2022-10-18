Об'єднані Арабські Емірати звинуватили голову дипломатії ЄС Борреля у расизмі

Об'єднані Арабські Емірати викликали виконавця обов'язків голови місії представництва ЄС в ОАЕ і попросили його пояснити, на їхню думку, расистські коментарі, зроблені Верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ під час виступу в європейській дипломатичній академії в Брюгге.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне інформаційне агентство ОАЕ (WAM).
Міністерство закордонних справ ОАЕ заявило, що слова, які сказав Боррель під час виступу перед студентами європейської дипломатичної академії в Брюгге, були "недоречними та дискримінаційними" та "сприяють погіршенню клімату нетерпимості та дискримінації в усьому світі".
Під час виступу Боррель назвав Європу "садом", а більшу частину світу "джунглями", які "можуть увірватися до саду".
Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне інформаційне агентство ОАЕ (WAM).
Міністерство закордонних справ ОАЕ заявило, що слова, які сказав Боррель під час виступу перед студентами європейської дипломатичної академії в Брюгге, були "недоречними та дискримінаційними" та "сприяють погіршенню клімату нетерпимості та дискримінації в усьому світі".
Під час виступу Боррель назвав Європу "садом", а більшу частину світу "джунглями", які "можуть увірватися до саду".
На пресконференції у понеділок 17 жовтня Боррель заперечив, що його слова були расистськими чи колоніалістськими. Він зазначив, що його коментарі були спрямовані на те, щоб відкинути ідею "фортеці Європи" та спонукати студентів взаємодіяти зі світом.
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