Обама виступив на підтримку Байдена

10:59 22 жовтня Київ, Україна

Вперше за час президентських перегонів експрезидент США Барак Обама публічно підтримав кандидата на пост президента Джо Байдена

Про це повідомляє телеканал FoxNews у четвер, 22 жовтня.



Зустріч з прихильниками Байдена відбулася в Філадельфії штату Пенсільванія - одному зі штатів, результати голосування в якому найбільш вплинуть на підсумки майбутніх виборів.

"Я люблю приїжджати в Пенсільванію. Ви двічі підтримали мене, і сьогодні я повернувся, щоб попросити вас допомогти, щоб Білий дім дістався Джо Байдену і Камалі Харріс", - сказав Обама.

На виборах президента в 2008 і 2012 роках пенсільванці підтримали Обаму, проте в 2016 році вони в більшості проголосували за чинного главу держави і кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, а не за його опонента Хілларі Клінтон.



Вибори в США намічені на 3 листопада. На них будуть обиратися президент і віцепрезидент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.