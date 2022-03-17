Обама виступив на підтримку Байдена

Вперше за час президентських перегонів експрезидент США Барак Обама публічно підтримав кандидата на пост президента Джо Байдена.
Про це повідомляє телеканал FoxNews у четвер, 22 жовтня.
Зустріч з прихильниками Байдена відбулася в Філадельфії штату Пенсільванія - одному зі штатів, результати голосування в якому найбільш вплинуть на підсумки майбутніх виборів.
Зустріч з прихильниками Байдена відбулася в Філадельфії штату Пенсільванія - одному зі штатів, результати голосування в якому найбільш вплинуть на підсумки майбутніх виборів.
На виборах президента в 2008 і 2012 роках пенсільванці підтримали Обаму, проте в 2016 році вони в більшості проголосували за чинного главу держави і кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, а не за його опонента Хілларі Клінтон.
Вибори в США намічені на 3 листопада. На них будуть обиратися президент і віцепрезидент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.
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