12:49 25 грудня Київ, Україна

В Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) заявили про відправку в Україну близько 2500 побутових електрогенераторів, з яких половину передадуть найближчим часом. Про це у суботу, 24 грудня, повідомило державне інформагентство WAM.

Зазначається, що побутові генератори потужністю від 3,5 до 8 кіловат планують передати цивільним особам, які постраждали від "тривалої кризи в Україні, яка порушила енергетичну інфраструктуру і викликала перебої в подачі електроенергії".

"Ця допомога Україні походить з віри ОАЕ у важливість людської солідарності, особливо у разі конфлікту, і є частиною постійних зусиль країни щодо пом'якшення гуманітарних наслідків української кризи", - заявила міністр міжнародного співробітництва Рим бинт Ібрагім Аль-Хашемі.

За її словами, близько 1200 генераторів вже було відправлено до Польщі, решту - привезуть до січня. Постачання генераторів здійснюється в рамках пакету гуманітарної допомоги у розмірі 100 млн доларів США, виділеної урядом ОАЕ цивільному населенню України.

Раніше повідомлялося, що Латвія виділить 560 тисяч євро на генератори для українських ЗМІ.

Нагадаємо, на початку грудня Україна та ОАЕ розпочали переговори про укладення угоди про всеосяжне економічне партнерство.