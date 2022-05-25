ОАЕ вперше за 2 роки відправили нафту до Європи

16:30 25 травня Киев, Украина

За інформацією Bloomberg, Об'єднані Арабські Емірати вперше за 2 роки почали постачати нафту до Європи, це сталося після того, як європейські покупці почали відмовлятися від російської нафти через вторгнення росії в Україну.



Згідно з даними відстеження танкерів, зібраними Bloomberg, нафтовий танкер Moscow Spirit, найнятий судноплавним підрозділом TotalEnergies SA, прямує до Роттердама з мільйоном барелів нафти з ОАЕ на борту. Ця компанія має еміратську нафту на супертанкері, що прямує до Єгипту, ймовірно, що цей вантаж через середземноморський порт Седі-Керір також опиниться в Європі, пише Bloomberg.



Видання, посилаючись на ті самі відстеження, повідомляє, що останні вантажі з нафтою з ОАЕ до Європи були доставлені в травні 2020 року. Після цього пандемія коронавірусу обрушила нафтовий ринок.



Ембарго на російську нафту є основним пунктом майбутнього шостого пакета санкцій Євросоюзу, який він не може погодити вже кілька тижнів. Головним противником цього заходу є Угорщина. Передбачається, що ЄС компенсує їй та декільком іншим країнам витрати на відмову від російської нафти, а також інвестує у їхні енергетичні галузі.



Одні з тих, хто заборонив імпорт російської нафти — США. Через них та інших покупців, що відмовилися від російської нафти в морі, на танкерах знаходиться рекордна кількість сировини з росії, яку не вдається розвантажити в портах. Загалом на морських шляхах зібралося близько 62 млн барелів російської нафти Urals. Це утричі перевищує середній довоєнний рівень.