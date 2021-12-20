ОАЕ протестують проти суворих умов США щодо реактивних винищувачів F-35

10:01 15 грудень Київ, Україна

Об'єднані Арабські Емірати пригрозили відмовитись від мегазакупівлі американських винищувачів F-35.



"ОАЕ повідомили США, що призупинять переговори про придбання F-35", - сказав офіційний представник Еміратів.



Заява була зроблена через кілька днів після того, як ОАЕ погодилися купити у Франції рекордні 80 бойових літаків Rafale за 14 мільярдів євро (15,8 мільярда доларів) під час візиту президента Еммануеля Макрона, що вказує на те, що багата нафтою країна Перської затоки має альтернативи.



Але офіційний представник Еміратів сказав, що Сполучені Штати "залишаються кращим постачальником ОАЕ" для сучасного обладнання і, незважаючи на оголошене призупинення щодо F-35, цього тижня делегація Еміратів відвідає Вашингтон для переговорів.



Зазначимо, офіційні особи США останнім часом висловлюють стурбованість зв'язками Китаю з союзниками США, зокрема, роботою в порту неподалік столиці Абу-Дабі.



The Wall Street Journal пише, що Сполучені Штати наполягають на таких умовах співпраці, які гарантуватимуть, що F-35 не будуть уразливими для китайського шпигунства.



F-35 цінуються за скритність та універсальність, а також здатність збирати розвідувальні дані, завдавати ударів углиб території супротивника та брати участь у повітряних дуелях.



Союзник США Ізраїль історично заперечував проти придбання арабськими державами F-35, прагнучи зберегти свою регіональну перевагу, але дав своє благословення після того, як минулого року ОАЕ стали першою новою арабською країною за останні десятиліття, яка визнала єврейську державу.