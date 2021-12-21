ОАЕ скасовують цензуру в кіно та вводять рейтинг 21+

07:59 20 грудень Київ, Україна

Об'єднані Арабські Емірати оголосили в неділю, що більше не будуть цензурувати кінематографічні випуски, ввівши віковий рейтинг від 21 року для фільмів, які вони класифікують для дорослої аудиторії.



ОАЕ вважаються однією з найбільш ліберальних країн у регіоні Перської затоки з монтування та подальшого допуску до перегляду фільмів для дорослих.



Управління регулювання ЗМІ країни заявило, що воно запровадило вікову категорію 21+ у свою систему рейтингу кіноконтенту.



«Згідно з новими правилами, міжнародна версія фільмів демонструватиметься в кінотеатрах з упором на суворе дотримання стандартів вікової класифікації», - додав він.



Зазначимо, наприкінці минулого року ОАЕ переглянули низку законів у рамках кампанії соціальної лібералізації, покликаної покращити свій прогресивний бренд.



До них належить скасування заборони на спільне проживання не одружених пар, послаблення обмежень на алкоголь.



Раніше цього місяця ОАЕ оголосили, що перейдуть на суботній і недільний вікенд у західному стилі, що, на думку експертів, було спробою зберегти свою перевагу над зростаючими регіональними конкурентами.



З 1 січня 2022 року Емірати стануть єдиною країною Перської затоки, яка не дотримується вихідних у п'ятницю та мусульманського дня молитви у суботу.



На сьогодні іноземці в ОАЕ становлять 90% від 10-мільйонного населення.