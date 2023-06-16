ОАЕ наростили імпорт російського золота, ставши ключовим центром торгівлі

15:53 25 травня Київ, Україна

Об'єднані Арабські Емірати зайняли ключову позицію у сфері торгівлі російським золотом після того, як традиційні експортні маршрути відрізали санкції.

Судячи з даних російської митниці, 2022 року ОАЕ імпортували понад 75 тонн російського золота на суму $4,3 млрд. Для порівняння: 2021 року ОАЕ імпортували лише 1,3 тонни.



Наступними за величиною напрямами, куди йде російське золото, стали Китай та Туреччина; кожна з країн імпортувала близько 20 тонн з 24 лютого 2022 року до 3 березня 2023 року. За митними даними, за цей період на ОАЕ, Туреччину та Китай припало 99,8% експорту російського золота.



На тлі такої статистики експерти попереджають про ризики: російське золото може бути переплавлене і знову потрапити на ринки США та Європи у замаскованому вигляді.