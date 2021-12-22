ОАЕ та Ізраїль уклали мир

Арабські Емірати стали першою країною Перської затоки, яка встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем.
Про це в Twitter написав президент США, які виступали в якості посередника, Дональд Трамп.
Так, згідно з документом, Ізраїль не буде оголошувати суверенітет над усім західним берегом річки Йордан, а мусульмани зможуть вільно відвідувати святині Єрусалима. Також в рамках угоди сторони продовжувати свої зусилля в питанні врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту з іншими країнами Перської затоки.
У найближчі тижні делегації Ізраїлю і ОАЕ мають зустрітися для підписання ряду двосторонніх угод і встановлення офіційних дипломатичних відносин.
Також в рамках угоди сторони домовилися продовжувати врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту з іншими країнами Перської затоки.
Також ОАЕ та Ізраїль розроблять дорожню карту для початку двостороннього співробітництва.
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