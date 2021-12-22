ОАЕ та Ізраїль уклали мир

20:41 13 серпень Київ, Україна

Арабські Емірати стали першою країною Перської затоки, яка встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем.



Про це в Twitter написав президент США, які виступали в якості посередника, Дональд Про це в Twitter написав президент США, які виступали в якості посередника, Дональд Трамп

Так, згідно з документом, Ізраїль не буде оголошувати суверенітет над усім західним берегом річки Йордан, а мусульмани зможуть вільно відвідувати святині Єрусалима. Також в рамках угоди сторони продовжувати свої зусилля в питанні врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту з іншими країнами Перської затоки.

"Президент Дональд Трамп, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і шейх Мохаммед бін Заєд, наслідний принц Абу-Дабі і заступник верховного головнокомандувача Об'єднаних Арабських Еміратів говорили сьогодні і домовилися про повну нормалізацію відносин між Ізраїлем і Об'єднаними арабськими Еміратами", - йдеться в документі.

У найближчі тижні делегації Ізраїлю і ОАЕ мають зустрітися для підписання ряду двосторонніх угод і встановлення офіційних дипломатичних відносин.



Також в рамках угоди сторони домовилися продовжувати врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту з іншими країнами Перської затоки.



Також ОАЕ та Ізраїль розроблять дорожню карту для початку двостороннього співробітництва.