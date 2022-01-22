Про що домовилися Путін і Лукашенко в Сочі

У Сочі проходить зустріч глав Росії та Білорусі, яка вже отримала відгук з боку опозиції, Тихановська висловила жаль, що Путін вирішив "вести діалог з самопроголошеним президентом, а не з білоруським народом".
Перед відкриттям переговорів обидва виступили з кількома заявами. Путін заявив, що Росія надасть Білорусі кредит в розмірі 1,5 млрд доларів.
Він схвально відгукнувся про обіцянки чинного президента Білорусі провести конституційну реформу.
Перед відкриттям переговорів обидва виступили з кількома заявами. Путін заявив, що Росія надасть Білорусі кредит в розмірі 1,5 млрд доларів.
Він схвально відгукнувся про обіцянки чинного президента Білорусі провести конституційну реформу.
Водночас він сказав, що громадяни Білорусі повинні розбиратися в ситуації в країні самостійно.
Він також пообіцяв продовжити співпрацю двох країн у військовій сфері.
Крім цього, Лукашенко знову натякнув на причетність деяких зовнішніх сил до протестів у Білорусі.
Також Лукашенко подякував Путіну за підтримку, заявивши, що той вчинив «порядно, по-людськи».
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