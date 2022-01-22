Про що домовилися Путін і Лукашенко в Сочі

19:26 14 вересень Київ, Україна

У Сочі проходить зустріч глав Росії та Білорусі, яка вже отримала відгук з боку опозиції, Тихановська висловила жаль, що Путін вирішив "вести діалог з самопроголошеним президентом, а не з білоруським народом".



Перед відкриттям переговорів обидва виступили з кількома заявами. Путін заявив, що Росія надасть Білорусі кредит в розмірі 1,5 млрд доларів.



Він схвально відгукнувся про обіцянки чинного президента Білорусі провести конституційну реформу.

"Ми знаємо про вашу пропозицію почати роботу по конституції. Вважаю, що це логічно, своєчасно, доцільно", - заявив президент Росії.

Водночас він сказав, що громадяни Білорусі повинні розбиратися в ситуації в країні самостійно.

"Ви нашу позицію добре знаєте: ми за те, щоб білоруси самі, без усіляких підказок і тиску ззовні, в спокійному режимі та діалозі між собою розібралися в цій ситуації, і прийшли до спільного рішення, як вибудовувати свою роботу", - сказав Путін.

Він також пообіцяв продовжити співпрацю двох країн у військовій сфері.

Крім цього, Лукашенко знову натякнув на причетність деяких зовнішніх сил до протестів у Білорусі.

"Ну продемонстрували свою рішучість, що якщо там за межами білоруських кордонів комусь хочеться почухати руки, ми можемо почухати в будь-який момент", - сказав Лукашенко.