Нью-Йорк: чоловік влаштував стрілянину під час різдвяного концерту

11:30 14 грудня Київ, Україна

У неділю поліція Нью-Йорка застрелила людину на сходах знаменитого собору Святого Іоанна Богослова після того, як вона відкрила стрілянину з напівавтоматичних пістолетів.

Про це пише CNN.



Ім'я стрілка невідоме, як і його мотиви, поки ЗМІ тільки повідомили про те, що йому було близько 50 років, він був озброєний двома пістолетами, і він встиг зробити кілька пострілів в повітря, вигукуючи "Убий мене!".



Сталося це, коли хористи, що виконували різдвяні гімни, ще не встигли розійтися зі сходів собору. На місце негайно прибули поліціянти, вони відкрили вогонь у відповідь і поранили стрілка в голову. Він помер в лікарні Святого Луки цієї ночі.



Крім напівавтоматичних пістолетів у чоловіка з собою була сумка з каністрою бензину, дротом, мотузкою, ножами і Біблією. Так що ймовірність теракту поки не виключається, зазначає Дермот Ши, комісар поліції Нью-Йорка.

"На щастя, ніхто з хористів не постраждав. Жахливо, що дар нашого хору Нью-Йорку був перерваний цим шокуючим актом насильства. Ми залишимося сильними разом і будемо служити безпечним місцем для молитов", - заявила Айседора Уілкенфельд, представниця собору Святого Іоанна Богослова.

Різдвяний концерт в соборі став першим масовим заходом з початку пандемії коронавірусу, його провели на сходах собору, щоб не наражати людей на загрозу зараження. Зібралося послухати гімни кілька сотень людей.



Собор Святого Іоанна - найбільший англіканський собор в Нью-Йорку і в світі. Цікаво, хоч будівництво було розпочато ще в 1892 році, храм все ще не закінчений.