NYT опублікував список країн, що активно торгують з рф

07:40 01 листопада Київ, Україна

З моменту військового вторгнення росії в Україну збільшили торговельний оборот з країною-агресором не лише Туреччина, Індія та Китай, а й Бразилія, Бельгія, Іспанія, Нідерланди та Японія.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, у відсотковому відношенні Бельгія випередила Китай (+81% проти +64%).

При цьому лідерами зі збільшення обороту стали Індія (+310%) та Туреччина (+198%).

У той самий час сильніше за інших скоротила свою торгівлю з москвою Великобританія - на 79%. А ось Німеччина – всього на 3%.