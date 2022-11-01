NYT опублікував список країн, що активно торгують з рф

З моменту військового вторгнення росії в Україну збільшили торговельний оборот з країною-агресором не лише Туреччина, Індія та Китай, а й Бразилія, Бельгія, Іспанія, Нідерланди та Японія.
Про це повідомляє The New York Times.
За даними видання, у відсотковому відношенні Бельгія випередила Китай (+81% проти +64%).
При цьому лідерами зі збільшення обороту стали Індія (+310%) та Туреччина (+198%).
У той самий час сильніше за інших скоротила свою торгівлю з москвою Великобританія - на 79%. А ось Німеччина – всього на 3%.
Про це повідомляє The New York Times.
За даними видання, у відсотковому відношенні Бельгія випередила Китай (+81% проти +64%).
При цьому лідерами зі збільшення обороту стали Індія (+310%) та Туреччина (+198%).
У той самий час сильніше за інших скоротила свою торгівлю з москвою Великобританія - на 79%. А ось Німеччина – всього на 3%.
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