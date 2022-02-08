"Подобається, не подобається – терпи, моя красуня": Путін глузливо звернувся до української влади

17:17 08 лютий Київ, Україна

Президент Росії Володимир Путін процитував з приводу України приказку, яка є частиною культури згвалтування – середовища, яке заохочує ґендерне насильство, нормує його та часто звинувачує самих потерпілих.



Такі роз'яснення дає на своєму сайті кампанія проти сексизму "Повага".



Видання нагадує, що 7 лютого на прес-конференції після переговорів із президентом Франції Емануелем Макроном президент Росії Володимир Путін вжив таку фразу щодо виконання Україною Мінських домовленостей:

"Іншої альтернативи немає.



У Києві то кажуть, що виконуватимуть (Мінські угоди. – Ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України. – Ред.) нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод.



Ну, подобається, не подобається - терпи, моя красуне!. Треба виконувати! Інакше ніяк”, - заявив Путін.

Видання "Повага" зазначає, що цей вислів є дещо зміненою цитатою пісні гурту "Червона пліснява" з окупованого Криму:



Спить красуня в труні,



Я підкрався і е*у.



Подобається, не подобається



Спи, моя красуня!



Координатор із гендерних питань кампанії "Повага" Анастасія Багаліка пояснює, що таким чином лідер країни публічно апелює до насильства:

“Для того щоб це зрозуміти, навіть не обов'язково гуглити текст пісні гурту з Ялти “Червона пліснява”, заснованої за часів Радянського Союзу. Необов'язково шукати значення оригіналу з російського фольклору. Адже фраза має виразний сексуалізований підтекст, що "красуня" повинна терпіти певні речі, які неприємні. Контекстуально у розмові фраза адресована президенту Володимиру Зеленському. Але між рядками ми всі вважали, що взагалі це про Україну та про всіх нас.. Це дуже промовиста метафора до тієї ціннісної прірви, яка утворилася за останні вісім років між Україною та РФ. Що може більш очевидно вказувати на дискурс, у полі якого живе ціла країна, ніж її лідер, який публічно апелює культуру насильства?”, - сказала Багалика.

У той же час експерт зазначає, що сучасний світ, який існує поза внутрішньоросійським дискурсом, давно вже відійшов від подібних конструктів у міжнародній політиці.

“Країни та відносини між ними – це про цінності (які можуть бути загальними чи відмінними), а не про стереотипи, де одна країна – ґвалтівник, а інша – його жертва. Неприпустимість гендерного насильства та боротьба з ним на всіх рівнях – це те, що, на щастя, останніми роками об'єднує нашу країну із продемократичним табором. І дозволяє впевнено сказати, що Україна не та країна, яка зазнаватиме насильства на політичному, військовому чи будь-якому іншому рівні”, – додає Анастасія Багалика.

Видання "Повага" нагадує, що Путін і раніше у своїх промовах чи виступах звертався до теми насильства.. Так, у 2006 році під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю він висловив щире співчуття тодішньому президентові Моше Кацаву: