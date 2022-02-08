"Подобається, не подобається – терпи, моя красуня": Путін глузливо звернувся до української влади

Президент Росії Володимир Путін процитував з приводу України приказку, яка є частиною культури згвалтування – середовища, яке заохочує ґендерне насильство, нормує його та часто звинувачує самих потерпілих.
Такі роз'яснення дає на своєму сайті кампанія проти сексизму "Повага".
Видання нагадує, що 7 лютого на прес-конференції після переговорів із президентом Франції Емануелем Макроном президент Росії Володимир Путін вжив таку фразу щодо виконання Україною Мінських домовленостей:
Такі роз'яснення дає на своєму сайті кампанія проти сексизму "Повага".
Видання нагадує, що 7 лютого на прес-конференції після переговорів із президентом Франції Емануелем Макроном президент Росії Володимир Путін вжив таку фразу щодо виконання Україною Мінських домовленостей:
Видання "Повага" зазначає, що цей вислів є дещо зміненою цитатою пісні гурту "Червона пліснява" з окупованого Криму:
Спить красуня в труні,
Я підкрався і е*у.
Подобається, не подобається
Спи, моя красуня!
Координатор із гендерних питань кампанії "Повага" Анастасія Багаліка пояснює, що таким чином лідер країни публічно апелює до насильства:
Спить красуня в труні,
Я підкрався і е*у.
Подобається, не подобається
Спи, моя красуня!
Координатор із гендерних питань кампанії "Повага" Анастасія Багаліка пояснює, що таким чином лідер країни публічно апелює до насильства:
У той же час експерт зазначає, що сучасний світ, який існує поза внутрішньоросійським дискурсом, давно вже відійшов від подібних конструктів у міжнародній політиці.
Видання "Повага" нагадує, що Путін і раніше у своїх промовах чи виступах звертався до теми насильства.. Так, у 2006 році під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю він висловив щире співчуття тодішньому президентові Моше Кацаву:
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