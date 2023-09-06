Новим міністром оборони Британії став Грант Шеппс

13:23 31 серпня Київ, Україна

Новим міністром оборони Сполученого Королівства став Грант Шеппс. В уряді Ріші Сунака Шеппс обіймав посаду міністра енергетики.



Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

"Король затвердив призначення Гранта Шеппса державним секретарем з питань оборони", - йдеться у повідомленні.

Грант Шеппс у соцмережі X (раніше Twitter) написав, що пишається призначенням на посаду міністра оборони та відзначив "величезний внесок" Бена Уоллеса в оборону Британії.

"Я хотів би віддати належне величезному внеску, який Бен Уоллес вніс до оборони та глобальної безпеки Великобританії за останні 4 роки", - написав він.

Шеппс зазначив, що з нетерпінням чекає на співпрацю "з відважними чоловіками та жінками наших Збройних сил, які захищають безпеку нашої країни" і пообіцяв продовжувати підтримку України "у її боротьбі проти варварського вторгнення путіна".