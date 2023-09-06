Новим міністром оборони Британії став Грант Шеппс

Новим міністром оборони Сполученого Королівства став Грант Шеппс. В уряді Ріші Сунака Шеппс обіймав посаду міністра енергетики.
Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.
Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.
Грант Шеппс у соцмережі X (раніше Twitter) написав, що пишається призначенням на посаду міністра оборони та відзначив "величезний внесок" Бена Уоллеса в оборону Британії.
Шеппс зазначив, що з нетерпінням чекає на співпрацю "з відважними чоловіками та жінками наших Збройних сил, які захищають безпеку нашої країни" і пообіцяв продовжувати підтримку України "у її боротьбі проти варварського вторгнення путіна".
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