Новий закон у Франції викликав бунт

Паризька і світова преса не втомлюється висвітлювати хвилювання в Парижі. Згідно з даними, в акції брало участь понад 5 000 осіб, серед яких 42 учасники були затримані. Вісім представників правоохоронних органів постраждали в ході бунту.

В ході протестів проти закону про кримінальну відповідальність за поширення фото і відео з поліціянтами учасники акції розбили вікна супермаркету, агентства нерухомості і банку. Також вони кидали петарди, камені і інші предмети в поліціянтів.

Співробітники відповідали на це застосуванням сльозогінного газу.

Поліція заявила, що в Парижі в суботу, 5 грудня, в протестах брали участь п'ять тисяч людей. Всього по країні вийшли на марші близько 52,3 тисячі осіб, що значно менше ніж тиждень тому. Тоді тільки в Парижі в акціях брали участь 46 тисяч осіб, а по країні - 133 тисячі.

Відзначимо, що згідно із законопроєктом "про глобальну безпеку", за поширення матеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати одним роком позбавлення волі і штрафом в 45 тисяч євро.