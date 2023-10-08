Новий виток палестино-ізраїльського конфлікту: московський слід

08:29 08 жовтня Київ, Україна

Головним та очевидним вигодонабувачем у військовій ситуації, що сталася 7 жовтня в районі Сектору Газа, є путінська росія. Щонайменше війна на Близькому Сході на якийсь час може переключити увагу світової громадськості від ситуації на фронтах в Україні.

Зв'язок Москви з ХАМАС

Як відомо, ХАМАС має давні та багатопланові зв'язки з РФ. Представників угруповання приймають на високому рівні (аж до міністра закордонних справ Росії) у Москві. Останній такий візит відбувся вже після початку так званої "СВО" у вересні 2022 року. Про рівень непублічних контактів та ступеня залученості до них російських спецслужб можна лише здогадуватися.

До того ж, на відміну від Хезболли, ХАМАС не є 100% "проксі" Ірану. Їхні прямі контакти з Росії і несподіване "налагодження відносин" з режимом Асада може свідчити про те, що дане угруповання могло атакувати Ізраїль з "відмашки" Москви, а не Тегерана.

Останні два роки у бойовиків ХАМАС неодноразово фіксувалися факти наявності російської зброї (наприклад – протитанкових ракет). Хоча, найімовірніше, вони отримані із Сирії та від сирійських збройних сил, така "контрабанда" була неформально "схвалена" росією.

Вихід Росії з глухого кута "СВО"

Росія зацікавлена у розпалюванні "додаткової" війни. Причиною тому стала "СВО", що зайшла в стратегічний глухий кут, перспективи виходу з якої не видно. Москва сподівається, що новий конфлікт дозволить, зокрема, розширити "пакет" можливих домовленостей із Заходом і, за сприятливого розкладу, обміняти якісь "поступки" Росії на Близькому Сході на зустрічні поступки щодо ситуації з Україною.. Найближчий прецедент дій у такій парадигмі – анексія Криму та глухий кут у конфлікті на Донбасі (2014-2015), а також розпалювання, з безпосереднім військовим втручанням Росії, конфлікту в Сирії.

У той самий час немає підстав думати, що Москві вдасться такий «розмін». Сьогодні українські дипломати ясно усвідомлюють загальну картинку, «бачать» подібні російські плани і не дадуть їм втілитись.

Втрата впливу Росії на Іран

Слід зазначити, що російські ЗМІ демонстрували дивовижну поінформованість про атаку ХАМАС, що готується, на Ізраїль. Зокрема, наприкінці серпня в офіційних російських виданнях з'явилися публікації із заголовками типу «Рух ХАМАС готується до повномасштабної війни з Ізраїлем».

Очевидно, росія побоювалася того, що Іран і далі піде шляхом нормалізації відносин із сусідніми "нафтовидобувними" арабськими країнами (насамперед - Саудівською Аравією). Війна на території Ізраїлю має максимально послабити позиції тієї частини іранських еліт, яка хотіла б нормалізувати свої відносини із зовнішнім світом.

Економічний інтерес

Ключовим питанням для російської економіки залишається підтримка високої ціни на енергоносії. Конфлікт на Близькому Сході гарантує таке зростання, а можливе пряме залучення до нього Ірану - взагалі може призвести до того, що всі обмеження на російський нафтоекспорт буде знято.

Загострення ситуації на Близькому Сході може використовуватися проросійськими силами для атак на нинішню адміністрацію США. Вони апелюватимуть до того, що пріоритетною має бути допомога Ізраїлю (перед яким США мають прямі союзницькі зобов'язання), а не Україні. Насправді ці питання майже не пов'язані, і підтримка України з боку США триватиме.

Ситуація, що складається, безпосередньо стосується Туреччини, створюючи для неї нові загрози. Розпалюючи конфлікт в Ізраїлі, Москва може сподіватися на втягування в нього інших гравців, зокрема єдину "ісламську" країну НАТО, відволікаючи її, таким чином, від інших регіонів, насамперед Закавказзя, де вона активно тіснить позиції.

Президент та МЗС України сьогодні дуже швидко вийшли з однозначною реакцією – це частина проактивної стратегії, яка спрямована на протидію російському впливу. Крім того, контекст боротьби з тероризмом на Близькому Сході (ХАМАС) та в Україні (рф) дозволяє додатково привернути увагу до російського терору та агресії, і не дати Москві завести війну проти України «в тінь». Це грамотна стратегія української влади.