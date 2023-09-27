Новий «суперконтинент» знищить людство

15:54 27 вересня Київ, Україна

Британські вчені з Брістольського університету використовували перші в історії суперкомп'ютерні кліматичні моделі далекого майбутнього. За їхніми прогнозами, приблизно через 250 мільйонів років екстремальні кліматичні умови посиляться і призведуть до злиття континентів світу в один "суперконтинент".



Про це пише CNN, ґрунтуючись на науковому дослідженні у журналі Nature Geoscience.



На суперконтиненті встановиться надзвичайно спекотний і сухий клімат, практично непридатний для життя людей і ссавців, які не здатні будуть справлятися з тривалим впливом надмірної спеки.



Дослідники змоделювали тенденції температури, вітру, дощу та вологості на суперконтиненті та використовували моделі руху тектонічних плит та біології океану для розрахунку рівня вуглекислого газу.



Вони виявили, що утворення "суперконтиненту" не тільки призведе до регулярних вивержень вулканів, які викидатимуть вуглекислий газ в атмосферу, але й сонце стане яскравішим і випромінюватиме більше енергії, ніж нагріватиме Землю.



"Новоутворений "суперконтинент" фактично створить потрійний удар, який міститиме ефект континентальності, гаряче сонце та більше вуглекислого газу в атмосфері", - сказав старший науковий співробітник Брістольського університету та автор статті Олександр Фарнсворт.



Він додав, що поширені температури від 40 до 50 градусів Цельсія та навіть великі екстремальні добові перепади, які поєднуються з високим рівнем вологості, вирішать долю людства.



"Люди разом з багатьма іншими видами вимруть через нездатність віддавати це тепло. Підвищене тепло створить середовище без джерел їжі або води для ссавців", - зазначив Фарнсворт.



Дослідники зазначають, що похмура перспектива не є виправданням, коли справа стосується подолання сьогоднішньої кліматичної кризи. Зміна клімату, спричинена діяльністю людини, вже щорічно призводить до мільйонів смертей у всьому світі.



Співавторка дослідження Юніс Ло зазначила, що зараз життєво важливо не забувати про поточну кліматичну кризу, яка є наслідком викидів парникових газів людиною.



"Хоча ми прогнозуємо, що планета стане непридатною для життя через 250 мільйонів років, сьогодні ми вже відчуваємо сильну спеку, яка шкодить здоров'ю людини. Ось чому вкрай важливо досягти нульових викидів якнайшвидше", - додала Ло.

Згідно з великим звітом, опублікованим минулого року за підтримки ООН, зміни клімату мають намір змінити життя на Землі, коли мільярди людей та інших видів досягнуть точок, де вони більше не зможуть адаптуватися, якщо глобальне потепління різко не сповільниться.



Вчені попереджають, що протягом десятиліть потепління має залишатися на рівні нижче 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним рівнем.



Останнє масове вимирання відбулося близько 66 мільйонів років тому, коли астероїд врізався в Землю і знищив динозаврів і більшість людей, що живуть на планеті.