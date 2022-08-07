Новый синдром губит детей

18:04 16 травня Київ, Україна

В Європі двоє дітей зараження коронавірусів, померли внаслідок нового розвинувся синдрому

Медики побоюються, що синдром може бути небезпечніше, ніж COVID-19



В Європі зафіксували 2 летальних випадки, пов'язаних з невідомим дитячим запальним синдромом. Новий синдром медики вважають ускладненням від інфікування коронавірусів.



За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), за станом на сьогодні в Британії і Франції зафіксовано перші випадки смерті дітей від пов'язаного з COVID-19 гострого запального синдрому.



В цілому в Європі з початку року новий запальний синдром був зафіксований у 230 дітей. Медики вважають, що цей синдром може становити велику загрозу для дітей, ніж захворювання коронавірусів.



Крім того, на брифінгу в Женеві Всесвітня організація охорони здоров'я закликала медичних працівників бути уважними до рідкісного синдрому і попередила, що зв'язок із захворюванням COVID-19 залишається незрозумілою.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському мегаполісі Нью-Йорк у дітей з коронавірусів зафіксували нові симптоми. Медики пов'язують їх з наслідками захворювання COVID-19. З новими симптомами було госпіталізовано 15 пацієнтів - всі діти у віці від 2 до 15 років. На той час летальних випадків не було зафіксовано.



Крім того, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що американський мегаполіс може стати епіцентром нового дитячого запального синдрому, який пов'язують з коронавірусів. Блазі повідомив, що в місті вже зафіксовано 110 випадків цієї нової хвороби.