Новий прем'єр-міністр Японії готовий назвати склад свого кабінету

08:50 16 вересень Київ, Україна

Парламент Японії більшістю голосів підтримав кандидатуру Есіхіде Суги як нового прем'єр-міністра.



За нового голову керівної в Японії Ліберально-демократичної партії (ЛДП) віддали голоси 314 з 462 депутатів ключової нижньої палати парламенту, яка відповідно до конституції має вирішальне слово при обранні глави уряду.



У найближчі години Суга повинен оголосити склад свого кабінету. Очікується, що більшість ключових постів залишиться за міністрами, які входили в останній уряд Сіндзо Абе.



Зокрема, збережуть свої портфелі керівник МЗС Тосиміцу Мотегі, глава Мінфіну Таро Асо, міністр державних земель, інфраструктури, транспорту та туризму Кадзуесі Акаба, а також міністр, відповідальний за Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо, Сейко Хасімото і міністр з відновлення економіки Ясутосі Нисимура. Перепризначення отримає й міністр економіки, торгівлі та промисловості Хіросі Кадзіяма, який відповідає в уряді за розвиток економічних зв'язків з Росією.



Що стосується глави Міноборони Таро Коно, то він залишить свій пост, а його місце займе Нобуо Кісі - молодший брат Абе, який раніше був заступником міністра закордонних справ. Коно повинні були призначити міністром з адміністративних справ і комунікацій, проте в підсумку вирішили дати йому пост держміністра, відповідального за проведення реформ держслужби.



Раніше в середу стало відомо, що в Японії пішов у відставку уряд прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Він раніше покинув свій пост через проблеми зі здоров'ям.



А 14 вересня в Японії на виборах лідера керівної Ліберально-демократичної партії переміг Есіхіде Суга. Він був генеральним секретарем уряду Сіндзо Абе.