Новий пакет військової допомоги від Нідерландів: артилерія та танкові боєприпаси

15:13 03 листопада Київ, Україна

Нідерланди обіцяють надати Україні значний військовий пакет допомоги у сумі 500 мільйонів євро, зокрема і боєприпаси.



Цю інформацію надала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в рамках свого дводенного візиту до України, вона наголосила на важливості підтримки для українських збройних сил у їхній боротьбі.

"Українцям необхідна наша допомога, щоб продовжити опір, і в цьому випадку йдеться про постачання боєприпасів. Ми готові надати Україні новий пакет військової допомоги", - сказала вона.

За словами міністра, цей військовий пакет буде поставлений Україні до середини наступного року, і його загальна вартість становитиме близько 500 мільйонів євро. З цієї суми приблизно 260 мільйонів євро буде виділено на артилерійські снаряди, а 240 мільйонів євро, що залишилися, будуть направлені на постачання боєприпасів для танків.



Міністр наголосила, що Нідерланди готові продовжувати надавати військову допомогу Україні у тому обсязі, в якому це необхідно, підтверджуючи свою готовність підтримувати країну у її боротьбі.