Новий пакет санкцій для Росії торкнеться нафти та Ощадбанку

10:40 17 квітня Київ, Україна

Проти Росії вже вжито п'ять пакетів санкцій. І все-таки цього недостатньо. Без ембарго на нафту зупинити військову машину країни-агресора не вдасться. На це вказує не лише Україна, а й уряди інших країн Європи.

Ключовими пунктами шостого пакету санкцій проти Росії є банківська система та енергетика. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

"Ми продовжуємо розглядати банківський сектор, особливо Ощадбанк, частку якого припадає 37% банківського сектора Росії. І, звичайно, йдеться про енергетику", - уточнила глава ЄК.

При цьому вона зазначила, що зараз Євросоюз "розробляє розумні механізми", які дозволять включити нафту до наступного санкційного пакета.

За словами фон дер Ляйєн, основна мета рестрикцій Євросоюзу, запроваджених проти Росії через її вторгнення в Україну, полягає у скороченні доходів російської влади.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз повернеться до питання про нафтове ембарго проти Росії після 24 квітня – після другого туру президентських виборів у Франції.