Новий рік в міліції. У Мінську понад 300 затриманих

06:20 07 грудня Київ, Україна

6 грудня в різних районах білоруської столиці пройшли протестні акції опозиції. Попри опір і арешти з боку силовиків, ввечері акції повторилися знову.



За даними правозахисної організації "Вясна", затримано не менше 313 осіб. Крім Мінська, є затримані в Вітебську, Логойську, Смолевичах, Бресті, Хатежино і Гродно.



У той самий час, БЕЛТА в ГУВС Мінміськвиконкому повідомили про затримання понад 300 осіб тільки в столиці. У публікації наголошується, що "деякі із затриманих раніше вже притягувалися до відповідальності за участь в несанкціонованих заходах, а окремі особи чинили спротив законним вимогам правоохоронців".

Санкція статей за участь в несанкціонованих масових заходах і непокору законним вимогам співробітників міліції в Білорусі передбачає покарання у вигляді 15 діб арешту за кожне правопорушення, в сукупності 30 діб арешту. Тому у затриманих "є реальний шанс зустріти Новий рік не в колі сім'ї, а в міліції".