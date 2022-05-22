Новий рік в Хорватії почнеться з новими карантинними обмеженнями

21:10 18 грудня Киев, Украина

З метою безпеки власних громадян уряд Хорватії має намір з 23 грудня по 8 січня ввести повну заборону на переміщення між регіонами країни.



За словами міністра внутрішніх справ Хорватії Давора Божіновіча, карантин посилюють, щоб після Різдва і Нового року кількість заражень різко не збільшилася.



Тепер в одному приміщенні зможуть зібратися не більше двох сімей, що складаються з десяти осіб.



Однак вводити обмеження на публічні заходи не будуть, щоб дозволити вірянам відвідати різдвяні богослужіння 24 та 25 грудня.



Таке рішення викликало суперечливу реакцію у суспільства. На думку деяких хорватів, «церква - не єдине місце, де віряни можуть молитися».



У Хорватії всього було зареєстровано майже 200 тисяч випадків зараження COVID-19. Понад 3 тисячі пацієнтів з коронавірусом померли, майже 170 тисяч одужали.